Moc si to tady užívám. Ještě, kdybych se víc připojil ke gólům v naší lajně, přeje si Milan Gulaš

K naplnění jeho snu stačí jediné, aby Češi v dnešním semifinále mistrovství světa zdolali Kanadu. „Bude to úžasný zápas, strašně se na něj těším. Věřím, že ho zvládneme," usmívá se nejlepší střelec i vítěz produktivity uplynulé extraligové sezony. Od zámořského giganta, jenž se proklínil mezi nejlepší čtyřku popáté za sebou a na tomto šampionátu má padesátiprocentní využití přesilovek, očekává nátlakovou hru. „Jde o technický tým, Kanaďané určitě nebudou stát jen ve středním pásmu. My ale máme plno skvělých kluků, kteří umějí obracet hru a využít brejků," připomíná plzeňský křídelník.

Atmosféru turnaje si vychutnává plnými doušky, přitom na konci dubna vše nasvědčovalo tomu, že nálepku smolaře národního mužstva zase nestrhne. Trápily jej střevní problémy, bral antibiotika a z přípravného kempu před MS se omluvil. Jenže po utkání s Ruskem mu trenér Říha nečekaně zavolal a Gulaš se nad jeho nabídkou příliš nerozmýšlel.

„Využívám možná poslední šanci v nároďáku," ujišťoval po příjezdu do slovenské metropole Gulaš, jenž o MS přišel také v letech 2010 i 2014, kdy byl v širším kádru už přímo v dějišti světového šampionátu, ale nakonec se nedostal na soupisku a odjel domů. V čerstvé paměti pak mají fanoušci také jeho zranění těsně před loňskou olympiádou v Pchjongčchangu, kdy si v generálce proti Finsku poranil koleno.

Po všech utrpeních může pro Gulaše přijít o víkendu hřejivá náplast. Česká hokejová reprezentace se přiblížila cennému kovu, který naposledy získala před sedmi lety v Helsinkách. „Žádné štístko pro mužstvo ale určitě nejsem. Tenhle tým od začátku klape a táhne za jeden provaz. Je v něm síla. Když do zápasu s Kanadou vstoupíme dobře jako v těch minulých a budeme plnit pokyny, máme velkou šanci na postup," ujišťuje Gulaš.

Do turnaj vlétl pohádkově, když hned ve svém prvním utkání proti Itálii skóroval. V plzeňské formaci však víc září jeho spoluhráči, ostrostřelec Dominik Kubalík a centr Jan Kovář. „Jsem hrozně rád, že lajna šlape. Taky bych se do toho mohl trochu zapojit, ale když to jde klukům, jsem spokojený," říká Gulaš.