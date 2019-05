Rozbruslení před polednem absolvoval kompletní tým, včetně gólmana Pavla Francouze, který dva dny na ledě absentoval kvůli slabé viróze. Českou branku by měl ale v semifinále hájit Patrik Bartošák, z krátkých cvičení na ledě se nedalo složení jednotlivých útoků poznat. „To máte stejné u rozbruslení Kanady. Podívat se na něj můžeme a stejně nám to nic neukáže," vykládal Reichel.

Odpověď na žhavou otázku, jestli se Jakub Vrána dostane zpátky do hry, přijde až hodinu před zápasem. Dá se předpokládat, že kouč Říha znovu zvolí zápasovou variantu sedmi obránců a třinácti útočníků. Z hráčů v poli by tak na tribuně měl skončit bek Zámorský a z forvardů zřejmě někdo z trojice Hynek Zohorna, Jakub Vrána, Filip Chytil. „Program máme úplně stejný jako před čtvrtfinále, jen jsme všechno o hodinu předsunuli s ohledem, že tentokrát je začátek už v 19.15," vysvětlil Reichel.

Asistent trenéra Robert Reichel (vlevo) a Filip Chytil během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Český tým bude hrát za posledních třináct šampionátů teprve pošesté semifinále, přičemž vyhrál tento důležitý duel jen jednou v roce 2010 v Kolíně nad Rýnem se Švédy 3:2 po nájezdech. O rok později právě v Bratislavě přišla porážka se stejným sokem, v roce 2012 v Helsinkách to byl nezdar se Slovenskem a v roce 2014 v Minsku s Finy. Poslední semifinálová účast českého týmu na šampionátu přišla před čtyřmi lety doma v Praze, shodou okolností také s Kanadou a byla z toho prohra 0:2.

Ze současného týmu u toho byl i Dominik Simon. „Bylo to tehdy dost nepříjemné. Měli jsme super turnaj a ani s Kanadou jsme nezahráli špatně. Bylo ale těžké se přes jejich beky dostat do koncovky. A když už se to povedlo, dost sporně nám neuznali Koukalův gól z brankoviště. Občas jsou věci, co neovlivníte na ledě a snažíte se na to zapomenout," necítí už nějak křivdu útočník Pittsburghu.

Také Reichel vnímá, že dnes večer to bude v Bratislavě úplně jiný zápas. „Cítím sílu z našeho mužstva. Chceme celých 60 minut hrát svůj hokej, i když víme, že hodně mladý kanadský tým taky zdobí rychlé bruslení, dobře forčekuje po celém kluzišti a snaží se neustále střílet nebo jinak dostat puk do prostoru před branku, kde je vždycky někdo připraven na teč nebo dorážku. Na zámořský výběr hrají až nezvykle týmově, drží hodně pospolu, ale bát se jich nebudeme," řekl Reichel.

Národní tým do Bratislavy přijel 7. května vlakem, vracet se ale bude v pondělí letecky. Bez ohledu na umístění. Speciál odletí z místního letiště Ivanka ve 13.00 h, přistane na Terminálu 3 a už ve 14.00 h se plánuje do pražského letištního hotelu Holiday Inn tisková konference.