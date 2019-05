„Bude mi sedmdesát, už jsem v této funkci 26 let. Cítím, že je správný čas skončit. Kolem mě je spoustu mladých lidí, kteří se chtějí podílet na rozhodování o příštím směrování světového hokeje," prohlásil Fasel, který ale nechtěl jmenovat žádného vhodného nástupce. „To bude výsledek voleb," dodal a s potěšením přijal novinku šampionátu, tzv. coach challenge, která dává právo trenérovi mužstva rozporovat gólový verdikt sudích na ledě.

V příštích letech ale bude podle Fasela velmi důležité nastavit hranice, co se u videa ještě má posuzovat a co už ne. „Chápu, jak to bude těžké rozhodnutí, ale nikdo mi nemůže vzít můj dojem, že zabíjíme sport tím, že chceme zkoumat každý verdikt rozhodčích na ledě. Často se řeší doslova centimetry a vzhledem ke své bývalé hokejové profesi mám pochopení pro rozhodčí. Přece mají právo občas udělat chybu, jsou to jen lidi," uvedl švýcarský funkcionář.

Kapitán českého týmu Jakub Voráček (vlevo) a trenér Miloš Říha diskutují s rozhodčím.

Vít Šimánek, ČTK

I když Fasel už u toho nebude oficiálně přítomen, projevil velký zájem, aby se na ZOH 2022 vrátili i hráči NHL. „Měli jsme o tom krátké jednání během kongresu, z něhož vyplynulo, že vše záleží na tom, zda zůstane v platnosti kolektivní smlouva v NHL nebo některá strana dohodu mezi kluby a hráčskou asociací předčasně vypoví, jak se mnozí obávají," naznačil Fasel a za sebe by rád dal komisionářovi NHL září příští rok jako pevný termín k rozhodnutí, jestli zámoří pustí hráče do Pekingu. „Jenže Gary Bettman taková ultimáta nemá rád, takže zatím je těžké se s ním shodnout," připustil s úsměvem Fasel, že si počká na vývoj v nejbližších měsících.

Při ohlédnutí za právě končícím MS prezident IIHF uvedl, že přesunutí slovenského týmu do Košic byla výzva, která se ale podle Fasela ekonomicky vyplatila a pomohla i vyznění šampionátu na celém Slovensku. „Celkový výsledek dokonce překonal všechny analýzy, které jsme si dělali před turnajem. Přitom nejde ani tolik o čísla jako o atmosféru, která byla v obou fanzónách a hlavně na stadionech," říkal šéf slovenského hokeje Martin Kohút.

René Fasel a Robert Reichel v Praze během uvedení do Síně slávy IIHF.

Vlastimil Vacek, Právo

Jen zalitoval, že se domácí reprezentace neprobila do bratislavského čtvrtfinále. „Pro lidi u nás možná nebylo až tolik důležité konečné umístění jako výkon, kterým se hráči prezentovali na ledě. A ten bych označil za velmi dobrý," připustil Kohút. Fasela těšilo, že v posledních letech stoupá návštěvnost MS, na Slovensku celkově vyšplhá k téměř půl milionu diváků.

Tím se dostane letošní šampionát mezi deset nejnavštěvovanějších v historii. „Pokud by se ale Slovensko chtělo o pořádání šampionátu opět ucházet, mělo by uvažovat o stavbě větší haly. Zejména košická kapacita se už letos ukázala jako nedostačující," upozornil Fasel.