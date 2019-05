Jedním slovem zklamání, bohužel. Šlo o finále mistrovství světa a Kanaďané byli lepší, zaslouženě vyhráli a zahrají si o zlato, tak to je. Ukázali sílu, měli úžasný pohyb a věděli, co mají hrát. Využili šance a zápas si zkušeně pohlídali. My jsme měli šance, ale nedali jsme góly, bez nich se nedá vyhrát. Kanada si výsledek od stavu 2:0 pohlídala a bez větších problémů nás porazila 5:1.

Velké zklamání, bolí to, ale byli lepší a zaslouženě vyhráli, hodnotí Michael Frolík

Na turnaji jsme dávali hodně gólů, ale v semifinále proti nám stál jiný soupeř. Četl jsem, že Kanada se štěstím hrála se Slovenskem, Švýcarskem, že se štěstím postoupila ze čtvrtfinále, ale oni jsou hráči, kteří hrají do poslední minuty, oni hrají pořád.

Kanada prošla do semifinále a určitý tlak z ní spadl, protože byla přece jen také adeptem na medaili. V semifinále byla více uvolněná. Naši kluci chtěli, to je jistý, ale nevyšlo to, takový je sport.

Měli jsem na ně, ale potrestali veškeré naše chyby v obraně, ví Radko Gudas

SPORT.CZ

Trenér Miloš Říha střídal gólmany, šel chytat Pavel Francouz a na střídačku si sednul Patrik Bartošák. Podle mě mělo jít o impuls, který mohl mužstvo nakopnout, nestalo se. Tady nešlo o to, že by Bartošák špatně chytal. Kanaďané měli šance a trestali, my jsme měli taky šance a kanadský brankář je pochytal.

Možná jsme měli při některých zakončeních i smůlu, byly tam takové pasáže, ale musíme si říct, že celkově byla Kanada lepší, zaslouženě bude hrát finále a my o třetí místo, což je stále šance na medaili.

Zklamání českých kluků je teď velký a zbavit se ho bude těžký. Počítám, že po zápase padnul nějaký prášek na spaní, protože jinak může být dlouhá noc, tělo je rozhicované a v hlavě se všechno mele a vrací.

Hlava je 70 procent výkonu

Myslím si, že máme šanci na medaili proti Rusku. Rusové budou víc zklamaní, oni jeli pro zlato, minimálně pro finále, a to nemají. Ruské zklamání může být naše výhoda. Utkání o bronz vidím padesát na padesát. Můžeme vyhrát, budeme klukům věřit, že oni se budou na konci radovat.

Důležitým faktorem bude nastavení hlavy na zápas, ta je 70 procent výkonu. K tomu se u nás může projevit, že jsme hráli večerní zápas a je méně času na regeneraci, přesto - šance na medaili je, Rusové se viděli ve finále, chtěli zlato, otázkou je, jak k zápasu o bronz přistoupí. Jaký výsledek bych si přál, to je jasný - český bronz z mistrovství světa.