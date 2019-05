Vysněné finálové brány jste neprorazili. Co bylo příčinou porážky?

Zápas byl vyrovnaný. Myslím, že jsme byli v některých úsecích i lepší, ale rozhodlo to, že jsme udělali velké chyby v obraně a nechali volné hráče, kteří dostávali puk do prázdné brány a dávali góly.

Hodně s vámi zamával druhý gól, který jste inkasovali pouhých deset vteřin po začátku druhé třetiny?

Je to těžké, když si něco řekneme v kabině a jdeme tam s tím, že to zvedneme a dáme góly. Místo toho ale najednou sami gól hned dostaneme. Bylo to těžký...

Fanoušci na Staroměstském náměstí v Praze

Dana Kysučanová, Sport.cz

Měli jste řadu šancí, přesto skórovali pouze jednou. Proč se tentokrát nedařilo v koncovce?

Možná chybělo, že jsme se moc netlačili před bránu, Murraymu jsme neclonili, nechodili na dorážky, nestříleli puky do brány. Bylo pro něj pak lehčí střely chytat. Ale stalo se a zítra je nový zápas. Jde pořád o medaili...

Je to náhoda, že se v semifinále světových šampionátů v poslední době nedaří tolik dávat góly?

Není, já na náhodu nevěřím. Je to semifinále, zápas o všechno, buď jdete do finále, nebo budete hrát o třetí místo. Nevím, co se stalo, hráli jsme dobře, ale v obraně nám chyběly některé věci, což oni potrestali. V semifinále jsou vždycky soupeři s obrovskou kvalitou, kteří dokážou potrestat chyby.

Zklamání je velké. Jak náročné bude připravit se po necelých čtyřiadvaceti hodinách na nedělní duel o bronz?

Těžké to bude, ale je to poslední zápas na turnaji. Dáme do toho všechno a jak jsem říkal, medaili chceme. I kdybychom měli padat na hubu, dáme do toho všechno, abychom ji udělali.

Abyste ji získali, potřebujete zdolat Rusy, s nimiž jste ve skupině prohráli.

Hráli jsme s nimi a víme, jak na ně. Bude rozhodovat, abychom nebyli vylučovaní, protože v přesilovkách jsou hodně dobří.

Rusové by mohli být trochu psychicky nalomení. Přece jen přijeli do Bratislavy pro zlato. Může to být pro vás výhoda?

Jak je znám, chtěli zlato, nebo nic. Ale nemyslím si, že nám to zápas dají zadarmo a nechají nás vyhrát. Bude to těžké.