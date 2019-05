Do boje o bronz trenér Miloš Říha vyslal brankáře Šimona Hrubce, což bylo největší překvapení v sestavě proti Rusům.

Poslední zápas na světovém šampionátu začali lépe Rusové, kteří nasadili rychlý přístup. Už ve 4. minutě šel na trestnou lavici Tomáš Zohorna a Hrubec musel být pozoru, ale soupeř nesehrál početní výhodu podle svých představ, do většího nebezpečí se nedostal.

Ruská radost v duelu o bronz na MS.

Vasily Fedosenko, Reuters

Velkou šanci měl Milan Gulaš v 8. minutě, ale gólman Vasilevskij nebyl překonán, puk prošel kolem jeho tyčky. S přibývajícím časem se do provozní teploty dostával také český gólman, ten ale jako první kapituloval. Ve 13. minutě tečoval puk Grigorenko a Rusko vedlo. Ne ale dlouho.

Za 47 sekund vyrovnal Michal Řepík, který využil šikovnou přihrávku od Davida Skleničky. Puk poslal mezi betony ruského gólmana a stav byl srovnán. Za chvíli trefil tyčku Dmitrij Jaškin, ale hra byla ještě před jeho střelou přerušena. Na českém týmu bylo znát, že je v lepším rozpoložení než v zápase s Kanadou v sobotu, což potvrdil v 19. minutě Dominik Kubalík, kterého našel zpoza branky Jan Kovář a český tým otočil skóre na 2:1.

Začátek prostřední části českým hráčům nevyšel. Po 39 sekundách srovnal Anisimov, když Hrubec nestihl zareagovat na tečovaný puk, který změnil směr po zásahu hole Radko Gudase. Puk skončil mezi betony českého brankáře.

Fanoušci na Staroměstském náměstí v Praze

Dana Kysučanová, Sport.cz

Vyrovnávací gól dal sborné sílu, nabrala rychlost, naopak čeští hráči se dostávali pod tlak, u Hrubce zvonila i tyčka. Na druhé straně tvrdě vypálil Řepík, tentokrát se ale z branky neradoval. Stejně dopadli v polovině utkání i Jan Rutta a David Musil. Říhův výběr měl střeleckou převahu, ale nedokázal ji gólově zužitkovat. Rudá mašina na konci prostřední části nabrala obrátky a Hrubec předvedl několik povedených zákroků a podržel spoluhráče v boji o cenný kov.

Jan Kovář v obležení ruských hráčů.

Vasily Fedosenko, Reuters

Třetí dvacetiminutovku začali Rusové náporem, ale gólově se neprosadili. Na druhé straně se dostal do šance Filip Hronek, skóre utkání stále zůstávalo stejné.

Změna mohla přijít při přesilové hře Rusů, od 44. minuty pykal Jan Kolář za podražení. K velkému překvapení ale mohl padnout gól na druhé straně, jenže Radek Faksa nevyzrál ve velké příležitosti na ruského gólmana. Celkově toto oslabení zvládli Češi bez problémů. Postupem času měli více ze hry.

Oba týmy se střídaly v šancích, žádný ze střelců nedokázal překonat ani jednoho gólmana a s přibývajícím časem se začala projevovat únava i opatrnost, aby nikdo neudělal osudovou chybu.

V 53. minutě dostal český výběr přesilovou hru. Ve velké šanci se objevil Hronek, když operoval před brankou, jenže neuspěl. Gólman Vasilevskij si poradil se vším, co mu Češi předložili. Na druhé straně se ukázal i Hrubec, i on podržel své spoluhráče. Šance, šance, šance, ale nikdo neměl štěstí a stav se stále neměnil. Na české straně to poznal Faksa i Kovář těsně před koncem třetiny. Nakonec šel zápas do prodloužení.

Hru ve třech začali lépe Češi, do velké šance se dostal Hronek, který byl sám u pravé tyčky ruské branky. Nakonec zaváhal s ruský gólman se přesunul. Český obránce měl za dvě minuty další šanci. Opět bez úspěchu.

Na hráčích byla znát obrovská únava z celého šampionátu, ale tady se rozhodovalo v jakém rozpoložení, který tým poletí domů. Nakonec rozhodly až samostatné nájezdy, slavil Ilja Kovalčuk a Rusové získali bronz, Češi berou čtvrtou příčku.

Česko získalo medaili na světovém šampionátu naposledy v roce 2012, na turnaji ve Švédsku a Finsku slavilo bronz. Od té doby dvakrát bitvu o třetí místo prohrálo a bralo čtvrtou příčku v Minsku a Praze. Totéž platí i letos pro Bratislavu.

O zlato z MS se od 20:15 utkají v Bratislavě Kanada s Finskem.