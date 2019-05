Na letošním MS zkrátka nemá v koncovce štěstí. Ondřej Palát měl proti Kanadě několik dobrých příležitostí, jenže brankáře Matta Murrayho nepřekonal. "Rád bych góly dal, ale prostě mi to tam nepadá. Jednou mi puk přeskočil hokejku... Nevím, co s tím," povzdechl si osmadvacetiletý křídelník, jenž se v Bratislavě zapsal mezi střelce jen ve čtvrtfinálové bitvě proti Německu. Ještě víc ho však mrzí konečná porážka, která českému týmu zhatila sen o finále.

„Přitom jsme měli hodně šancí, ale když nedáme góly, je to těžké," poznamenal Palát. Národní tým sice vyslal na brankáře Pittsburghu 41 ran, za jeho zády však skončil pouze jediný puk. „Je to neskutečný gólman. Ale asi jsme to měli hrát trochu jednodušeji třeba na modrou a jít před bránu, hrát trochu ošklivější hokej. Možná jsme hledali až moc hezký věci," připomněl další forvard Dominik Simon.

Strašně moc šancí, chtěli jsme v koncovce až moc, mrzelo Jakuba Voráčka. Teď chce aspoň bronz

SPORT.CZ

To Kanaďané si v koncovce počínali velmi sebevědomě. „Udělali jsme pár chyb, které oni potrestali. Navíc Murray chytal výborně," přiznal Palát.

Klíčovým momentem byl nástup do druhé třetiny. Po pouhých deseti vteřinách za stavu 1:0 pro zámořský celek vypálil Couturier, vyraženého kotouče se zmocnil Nurse, rychle obkroužil branku a o Bartošákův beton skóroval.

Takový gól nepotěší, vyměnil bych ho za vítězství. Ale věřím, že tu medaili uděláme, říká Tomáš Zohorna

SPORT.CZ

„Nikdy není nic moc, když dá soupeř v prvním střídání gól," posteskl si Palát. „Nemyslím si ale, že to bylo zlomové. První dva góly, co jsme dostali, byly hloupý. Kdybychom za stavu 0:2 i 0:3 dali jeden kontaktní gól, mohli jsme chytnout zpátky takové to momentum. Navíc jsme měli lidi v zádech...Už to ale musíme hodit za hlavu," prohlásil Simon.

Dobře ví, že turnaj českému celku ještě nekončí. Už za pár hodin nastoupí do duelu o bronz proti Rusům, které o finále připravili Finové. „Není pro mě překvapení, že postoupili. Díval jsem se na půlku zápasu a Finové hráli opravdu výborně," tvrdil Palát, který navzdory zklamání nechce ze slovenské metropole odjet s prázdnou. „Pořád ještě můžeme získat medaili. Bude to super zápas a těšíme se na něj. Zítra do toho musíme naskočit naplno," burcuje.