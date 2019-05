Semifinále ukázalo českým hokejistům dost tvrdě, kde je v Bratislavě jejich limit. Kanada byla lepší, prakticky ve všem. A basta. Což ale neznamená, že by v neděli nebylo o co hrát. Sedm let čekání na medaili však může ukončit jen perfektní výkon proti Rusům, kteří jsou určitě ještě zklamanější než český tým. Ale že by o bronz nestáli, tomu nevěřím.