Jak moc velkým zklamáním pro vás byla semifinálová porážka?

Kanaďané vyhráli zaslouženě. Byli důraznější, lepší i v osobních soubojích a našli nám v obraně okna, které jsme jim nabídli. A hlavně proměňovali šance. My si taky nějaké vytvořili, jenže kontaktní gól nepřišel. Potřebovali jsme využít přesilovku, kterou jsme bohužel zase nezahráli dobře.

Proč jste v takhle důležitém zápase selhávali v koncovce, když se vám celý turnaj dařilo góly dávat?

Kanadě chytal výborně brankář, obránci padali do střel a hráli daleko obětavěji než naši. Navíc, jak brzy vedli, tak to hodně v pásmu zatáhli a pochytali nám všechny puky. Chyběl mi tam větší hlad po tom dostat puk v brankovišti za čáru.

Byl velkou ranou do sebevědomí gól inkasovaný po deseti vteřinách druhé části?

Tam jsme se nadechovali, mužstvo přišlo ze šatny nabuzený, jenže centr při buly zlomil hokejku a ostatní místo, aby se stáhli dolů, nevyplnili prostor a gólman se nestihl včas přemístit, když mu Kanaďan bleskově objel branku.

Vzápětí soupeř zvýšil na 3:0 a vy jste poprvé na turnaji střídal brankáře. Vyčítal jste něco Bartošákovi, nebo to měl být impulz pro tým?

Pořád jsme se chtěli něčím chytit, hodně jsem i točil sestavou. Byla teprve půlka zápasu, pořád se s tím dalo něco dělat. Kdybychom vstřelili gól, tak by nás to nakoplo. Sice jsme dřeli, ale nemělo nás co nakopnout.

Je to jen náhoda, že česká reprezentace má už několik let po sobě problém dávat v semifinále šampionátů góly?

Ne, já si myslím, že český hokej má problémy úplně někde jinde.

Kde?

To si nechám pro sebe.

Jak výraznou ztrátou bylo odstoupení Moravčíka po první třetině semifinálového utkání?

Má problémy s ramenem a hrát s Kanadou v takovém tempu na šest obránců je těžké. Navíc prohráváme důležitá vhazování, musíme o kotouč pořád bojovat a třeba v přesilovkách nám soupeř puk snadno vyhodí, což všem klukům bere spoustu sil a třeba první lajna byla trošku utahanější. Ale nikdo to nezabalil, všichni bojovali.

Proč jste se rozhodl proti Kanadě vůbec nepostavit Skleničku a Chytila, tedy dva hráče působící v zámoří a zvyklé na podobný styl hry?

Sklenička nám v předchozích zápasech trochu propadal v obraně a měl potíže v situacích jeden na jednoho. Vrána taky šel výkonem dolů a my potřebovali mít v utkání hráče nejen do koncovky, který si na červené čáře čeká na puk, ale také bojovníky. Já vůbec nevím, proč se to neustále řeší, už tři dny se dokola bavíme o Vránovi.

Otázka se ale Vrány vůbec netýkala...

Já neříkal, že jste o něm mluvil právě vy. Já myslel jako my všichni, čímž vytváříme tlak na mladého hráče a vlastně celé mužstvo. Vždyť vám to pořád opakuju: měli bychom mít stejný zájem, víc pracovat spolu a místo toho vy neustále něco hledáte...

Nezlobte se, ale vaše práce s mužstvem je přece úplně o něčem jiném než co je obsahem činnosti novinářů. Ale nechme to raději být. Jak složité bude mužstvo psychicky nachystat na zápas o bronz?

Na placku čekáme dlouho, teď je důležitý, aby si to hráči srovnali v hlavách a nepodlehli dojmu, že hrajeme s Ruskem, kterému jsme ve skupině nevstřelili branku. Musí se na to všechno vyprdnout, nechat na ledě totální maximum, a jestli to vyjde, nebo ne, to se ukáže. My tu medaili ale opravdu moc chceme a ten nedělní odpolední zápas budeme hrát jakoby o zlato, sborná už ne.

Znáte z působení v ruských klubech náturu soupeře, skutečně to poznamená jeho motivaci?

Myslím, že jsou na tom ještě hůř než my, o bronz tady po osmi vítězných zápasech za sebou hrát určitě nechtěli. Ale můžou semifinálový nezdar s Finy hodit za hlavu a bude jim pak všechno jedno, ale i toho by šlo možná využít. Třeba jim rychle dáme dva góly a Rusové si najednou nebudou vědět rady. My každopádně musíme být trpěliví, organizovaní a disciplinovaní.

Máte už představu, jak moc zasáhnete do sestavy?

Nechci moc změn, spíš to musíme postavit podle toho, jak se kluci budou cítit. Rád bych, aby si to dohráli ti, kteří celým turnajem prošli a i v tom posledním zápase odevzdají všechno,. Potřebujeme, aby mužstvo bylo zase kompaktní a na ledě si pomohlo.

Rusové měli o čtyři hodiny delší čas na odpočinek. Projeví se to nějak?

Věřím, že ne. Každopádně jsme zrušili nedělní rozbruslení před zápasem, nechceme hráči už ani moc zatěžovat taktikou. Přece jen už proti Rusku před nějakými dvanácti dny nastoupili, akorát se budeme chtít ještě zaměřit na vhazování, koncovku a vůbec způsob hry před oběma brankami.