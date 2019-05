„Je to neskutečný pocit, protože této pocty se nedostává každému. Nesmírně si toho vážím, děkuji za to hlavně svým rodičům," prohlásil Pálffy, jenž v roce 2002 slavil v barvách Slovenska titul mistrů světa. V NHL odehrál dohromady 708 utkání s bilancí 338 branek a 394 asistencí. Po odchodu ze zámořské ligy si dal v sezoně 2006/07 ze zdravotních důvodů roční pauzu, po níž se k hokeji vrátil v dresu rodné Skalice. Znovu pak nehrál v ročníku 2010/11.

Šatan byl dlouholetým kapitánem slovenského národního mužstva. Také on se radoval ze zlata z MS v roce 2002, k tomu vlastní i dvě stříbra (2000 a 2012) a jeden bronz (2003). Před deseti lety získal s Pittsburghem Stanleyův pohár a v nejlepší lize na světě odehrál včetně play off 1136 utkání a připsal si v nich 789 bodů za 384 gólů a 405 asistencí. Hráčskou kariéru ukončil po MS 2014. „Vážím si, že mezi tolika hráči, kteří něco znamenali v mezinárodním hokeji, bude uvedeno i moje jméno," hřeje Šatana.

Oba borci se už těší na večerní finále a vyvrcholení letošního turnaje mezi Ruskem a Finskem. Zhlédnou i duel o bronz mezi Českem a Ruskem. „Doufám, že Češi vyhrají, i když to bude těžké. Držel jsem jim včera palce proti Kanadě, ale měli problémy s bruslením, asi se trošku projevila únava. Přece jen dva týdny na turnaji je mnoho," řekl Pálffy.

Česko má v Síni slávy 24 osobností

Spolu s nimi se k novým přírůstkům do Síně slávy IIHF připojili i Švéd Jörgen Jönsson, Kanaďanka Hayley Wickenheiserová a Američan Mike Modano, jenž se však slavnostního aktu osobně nezúčastnil.

In memoriam byl v kategorii budovatelů oceněn bývalý reprezentační útočník Sovětského svazu a Kazachstánu Boris Alexandrov, jenž před sedmnácti lety zemřel ve věku 46 let při autonehodě. Pocty se posmrtně dostalo rovněž Jimu Johannsonovi, kterému je určena Paul Loicq Award za přínos světovému hokeji. Někdejšímu útočníkovi a především dlouholetému manažerovi reprezentace USA i amerického týmu do 20 let jsou přičítány úspěchy amerických juniorských mužstev. Byl také zodpovědný za stavbu týmů pro olympijské turnaje 2010, 2014 a 2018. Zemřel loni v lednu ve spánku, bylo mu 53 let.

Cenu Richarda "Bibiho" Torrianiho pro hokejistu ze země mimo světovou špičku pak obdržel bulharský brankář Konstantin Mihajlov.

Česko má v Síni slávy 24 osobností, jako poslední byli do ní přijati v roce 2015 Dominik Hašek a současný asistent reprezentačního trenéra Robert Reichel.