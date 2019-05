Byl to pro vás zatím největší zápas kariéry. Sedmdesát minut jste hráli výborný hokej, v nájezdech ale padli. Jaké pocity se teď ve vás mísí?

Mrzí to. Opravdu je to smutný, protože jsme hráli skvělej hokej. Jsem strašně rád, že jsem tenhle zápas mohl chytat. Nepoštěstí se vám každý den hrát tak důležitý utkání. Za celý turnaj se nemáme za co stydět, ani dneska. Zasloužili jsme si bronz, ale na nájezdy to bohužel dopadlo tak, jak dopadlo...

Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky?

Ráno. Měl jsem už od rána nějaké signály a už se tedy připravoval. Samozřejmě jsem byl překvapený, ale zároveň měl radost.

Soupeře jste ničil výbornými zákroky. Jak těžké to bylo čelit ruským hvězdám?

Když mi dal trenér důvěru, tak jsem rád, že jsem ho snad nezklamal a že to bylo v rámci mezí. Oba obdržené góly byly tečované. Nájezdy mě mrzí, jenže už to nevrátím.

Všímal jste si, kdo jede v nájezdech?

Jo, ale třeba Ovečkin má několik variant zakončení, Gusev to tam dal zase trochu se štěstím. Škoda...

Právě Gusev měl v prodloužení obrovskou šanci rozhodnout, jenže netrefil odkrytou branku. Věděl jste, že u tyče číhá?

Věděl, ale už jsem na to nestihl zareagovat, tak jsem se ještě snažil uhnout, abych si puk sám do brány nehodil. Možná bylo štěstí, že jsem neudělal nějaký pohyb proti němu, že bych si puk hodil na záda. Ale teď v důsledku by to bylo asi stejně jedno.

Překvapilo vás, že jste nakonec chytal dna MS hned dvakrát?

Jel jsem sem s tím, že půjdu do jakékoliv pozice. Když by mi trenér řekl, že tady budu celý turnaj jen jako tréninkový kůň, tak bych stejně jel. I kdyby mi řekl, že budu míň chytat a postaví mě do nejdůležitějšího zápasu turnaje, tak jsem za to rád.

Patnáct dnů jste nebyl v bráně. Byl problém dostat se zase do rytmu?

Je samozřejmě lepší být v zápasovém tempu, ale na to tady není vůbec čas. Jestli chcete tempo nebo nechcete... Když vás hodí do takového zápasu, tak nepotřebujete žádnou motivaci, člověk by se tam klidně rozkrájel, aby byla medaile.

Co jste říkal na výkon svého protějšku Andreje Vasilevského, který znovu ukázal velkou kvalitu?

Myslím, že jsme hráli zápas proti nejlepšímu brankáři na světě!