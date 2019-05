Zahraniční média píšou o jedinečném celistvém týmu, který má ovšem i mimořádné osobnosti. Jako je třeba Kaapo Kakko, mladík z TPS Turku.

„Získal tři zlaté medaile za 13 měsíců," připomíná ruský Sport Expres, že Kakko bral i nedávná zlata s mládežnickým výběry coby mimořádná opora a v osmnácti se teď neztratil ani mezi dospělými. A to v různých rolích. Jako hvězdný střelec i coby důsledně bránící pracant.

Finští hokejisté (zleva) Kaapo Kakko, autor branky Marko Anttila a Niko Ojamäki se radují z vyrovnání ve finále MS.

Vít Šimánek, ČTK

Finům Bratislava zjevně sedí. Předešlý titul v roce 2011 brali právě v ní. Teď si to zopakovali, dokonce se stejným koučem. A hledají další paralely.

"Jukka Jalonen to řekl v roce 2011 a zopakoval to po osmi letech. Cesta za zlatými medailemi vedla přes silného kapitána. Tehdy to byl Mikko Koivu, nyní Marko Anttila. Vše se opakovalo, jen hráči se změnili a zejména lídři. Koivu a Anttila jsou různými typy, ale každý z nich měl silné stránky, kterými přivedly svá mužstva k titulu," hodnotí Helsingin Sanomat.

Právě Anttila se stal výraznou postavou v play off. Nejen kvůli atypické, 203 cm vysoké postavě.

Novopečení finští hokejoví mistři světa se zlatými medailemi a pohárem.

David W Cerny, Reuters

V play off si poradil jeho tým se švédskou sestavou, do níž se vedle hráčů z NHL skoro nikdo další nevešel, s rudou mašinou a nakonec i podruhé na tomto MS s Kanadou.

„Naši fanoušci to věděli mnohem dříve. Již v polovině šampionátu zpívali píseň o tom, že tento Příběh finského lva je zcela výjimečný. A to ještě ve skutečnosti nepřišel na scénu Marko Anttila. Nejprve vyřadil nesmiřitelného švédského rivala, pak si dal v sobotu na večeři ruského medvěda a nakonec tak zatřásl kanadskou hokejovou kolébkou, až se zhroutila. Na konci zvedl Marko nad hlavu pohár pro mistra světa. Věta, kterou bychom se před pár týdny ani nepokusili vyslovit," píše finský Yle News.

"Bratislava je zlaté město pro Jukku Jalonena a jeho lvy," doplňuje další finský zdroj Iltalehti.

A co zámořská média? "Kevin Lankinen měl 43 zákroků, Marko Anttila vstřelil dva góly a Finové jsou na úkor Kanaďanů mistry světa. Devatenáct zákroků Matta Murrayho nestačilo na to, aby Kanaďané získali 27. titul a vyrovnali se tak Rusům," píše NHL.com.

"Finové skolili Kanadu a po sedmileté pauze ukončili zlaté medailové souchotiny. Marko Anttila vstřelil vítězný gól, Kanaďanům musí stačit druhé stříbro za tři roky," doplňuje CBS.

Pohár pro mistry světa líbá Atte Ohtamaa.

Vasily Fedosenko, Reuters

Švédský Expressen se pustil od úvah o tom, co asi zažívali zprvu kritičtí finští novináři v průběhu předešlých dvou týdnů.

"Je jen málo pravděpodobné, že Finové se s těmito hráči stanou mistry světa. Finové se stali mistry světa! Tyto dvě věty od sebe dělí dva týdny a teď si uvědomujeme, že by bylo lepší, kdybychom tu první vůbec nenapsali. Takto nyní uvažují finská média," píše švédský zdroj s narážkou na to, že ve finském týmu byli pouze dva hráči z NHL a 18 debutantů na MS. „Nahlas se uvažovalo o tom, že toto budou nejhorší mistrovství světa pro Finů. Omyl, byly nejlepší," dodává.