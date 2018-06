Zasypu jejich branku puky, vzkázal Zadina týmu, který ho na draftu nechtěl

Když na vás přijde na draftu NHL řada takhle brzy, je to úspěch sám o sobě, u Filipa Zadiny se ale přece jen čekalo, že by jeho jméno mohlo zaznít o něco dříve. Českého útočníka si nakonec jako šestku vybral Detroit, který dlouho provází pověst, že to v něm mladí nemají snadné. Zadinu však volba potěšila. „Chci týmu dokázat, že vybrali správně,“ řekl. Podobnou radost měl i Martin Kaut, jenž z 16. pozice zamíří do Colorada.

Ve velmi raných prognózách se spekulovalo o tom, že by mohl být Zadina dokonce jednička pořadí mladíků, realističtější odhady mu pak s blížícím se draftem přisuzovaly třetí pozici. Osmnáctiletý český talent byl ale ze svého šestého místa a Detroitu nadšený,

„Je to úžasné, cítím se tak šťastný. Pořád mi nedochází, že jsem v Detrotu, takže možná se zítra probudím a řeknu si ,OK, jsem v Detroituʼ. Jsem velmi šťastný. Seběhlo se to tak rychle, že si to pořád neuvědomuju," radostně vykládal Zadina.

Generální manažer Detroitu Ken Holland dostal před draftem otázku, jestli směrem k pódiu poběží, pokud bude Zadina stále k dispozici, Holland to však přešel jen s úsměvem a naznačil, že nepočítá s tím, že by v tu dobu mohl být český střelec ještě k dispozici. Pletl se.

Zadina myslí na „pomstu"

„Každý zřejmě očekával, že půjdu do Montrealu (Canadiens si na 3. místě vybrali Fina Jesperi Kontaniemiho - pozn. red.), ale tohle je draft, stát se může cokoliv," řekl český mladík. „Byl jsem odhadovaný na třetí místo, o čísla se ale vážně nestarám. Jsem prostě šťastný, že můžu být v Detroitu. Je to skvělý tým a já jen doufám, že mi to v něm sedne,"

Montreal hraje s Detroitem v Atlantické divizi, čili se na ledě často potkávají. „Řekl jsem svému agentovi, že pokud mě nevyberou, zasypu jejich branku puky," pohrozil Zadina Montrealu ještě před akcí. „Chci jim prostě dokázat, že se rozhodli špatně. Jsem tak rád, že měl vybral Detroit a chci organizaci předvést, že vybrala správně," dodal mladý forvard.

Nadějný pardubický odchovanec vyrazí do města, které dlouho bylo centrem amerického automobilového průmyslu, příští týden na rozvojový kemp mladých hráčů.