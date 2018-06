Detroit draftoval Frka v roce 2012 v druhém kole na 49. pozici, ale NHL si český útočník zahrál v jeho dresu až v uplynulé sezóně. V 68 utkáních si připsal 25 bodů za 11 branek a 14 asistencí. Na kontě měl už předtím dva starty v NHL za Carolinu ze sezóny 2016/17.

Hurricanes jej získali v říjnu 2016 z listiny volných hráčů, kam Detroit zařadil Frka při pokusu poslat jej na farmu do Grand Rapids. Po měsíci se stejným způsobem vrátil k Red Wings, protože jej na tzv. waiver list zařadila Carolina.

Frk působí v Severní Americe od roku 2010, kdy odešel z Karlových Varů do Halifaxu do juniorské ligy QMJHL, s níž se rozloučil v roce 2013 ziskem Memorial Cupu. Pak hrál na farmách v Grand Rapids v AHL a v Toledu v ECHL. Loni získal v AHL Calderův pohár. V dubnu debutoval v reprezentaci, za kterou sehrál tři zápasy, ale do nominace na mistrovství světa v Dánsku se nedostal.

Nový dvouletý kontrakt s Detroitem uzavřel také útočník Tyler Bertuzzi, který za dvě sezóny v dresu Red Wings sehrál 55 zápasů a připsal si 24 bodů za sedm tref a 17 asistencí.