Táta české hokejové naděje prožil při draftu nezapomenutelné okamžiky

Stovky zápasů odehrál v české nejvyšší soutěži, jeho syn bude za pár týdnů bojovat o úroveň výše a pokusí se probojovat do základní rotace týmu NHL. Otec Marek Zadina bude bedlivě sledovat každý krok syna Filipa. Ten se bude chtít prosadit do prvního týmu Detroitu, a to v osmnácti letech.

„Draft byl opravdu emotivní záležitost, nezapomenutelnÁ chvíle. Jako rodiče jsme na svého syna pochopitelně velmi pyšní, měli jsme z Filipa ohromnou radost. Dopadlo to dobře, ale teď už bude záležet jen na něm, jak se s tím popasuje. Čeká ho ještě dlouhá cesta a tvrdá práce," ví moc dobře táta a trenér třineckých Ocelářů.

Junior měl být podle původních prognóz v první trojce či pětce. Nakonec to nedopadlo, paradoxně to ale může být pro mladšího z klanu Zadinů výhoda.

„Když jsme se zpětně podívali na pět klubů, které měly možnost si Filipa vybrat, tak jsme jednoznačně rádi, že volba padla právě na Detroit. Vyhodnotili jsme, že to bylo nejlepší, co ho mohlo potkat. Je to úspěšný klub s velkou historií, kde jsou momentálně asi nejlepší podmínky v rámci NHL," řekl pro webové stránky hcocelari.cz Zadina starší.

Oslava draftu teprve přijde

„Šanci zůstat v prvním mužstvu Detroitu mám, tak se jí musím chopit a předvádět svůj nejlepší hokej. Musím být připravený na všechno, bude to ale náročné," nedělá si iluze útočník, který odehrál minulou sezónu v Halifaxu.

Otec viděl syna při draftu udělat první krok do velkého hokeje na vlastní oči. V dalších měsících a letech ho bude pozorovat převážně z Evropy.

„Byl to skvělý zážitek. Jeli jsme spolu s manželkou do Dallasu už pár dní předem, měli jsme možnost prohlédnout si město, které je velmi zajímavé. Zatím nebyl čas nic slavit, vstřebávali jsme hlavně parádní zážitky, byl to opravdu krásný večer. Jen jsme si symbolicky ťukli šampaňským, větší oslavu pro nejbližší rodinu a přátelé teprve přichystáme," dodal Zadina starší.