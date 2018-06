Trenér Říha u reprezentace? Dobrá volba, tvrdí Hejduk

Začněme českou reprezentací. Co říkáte na jmenování trenéra Miloše Říhy hlavním koučem národního týmu?

Podle mne je to dobrá volba. Pan Říha mě trénoval v Pardubicích tři sezóny. Vzpomínám si, že přišel z prvoligového Přerova, který vedl v roce 1995 v baráži o extraligu právě proti Pardubicím. Tehdy měl východočeský klub hodně mladé mužstvo, přesto pan Říha s námi postupoval do play off a dvakrát nás v něm vyřadil až hvězdami nabitý Vsetín, který tehdy kraloval v extralize.

Jak jste jej tedy poznal v tehdejším období 1995-1998?

Trenér Říha vymačkal z hráčů maximum. Má charisma, své trenérské práci rozumí a ovládá ji, to je bez debat. Kromě extraligy dlouho trénoval v Kontinentální hokejové lize. Martin Straka a Libor Zábranský nabídku od reprezentace odmítli, další kandidát Venca Varaďa je taky dobrý, ale pro áčko asi ještě mladý. Reprezentace je jinou prací než ta v klubu, ale pozitivně vnímám, že pan Říha dostane šanci, a uvidí se, co dál.

U reprezentací budou působit v asistentských rolích vaši někdejší spoluhráči z národního týmu Robert Reichel, Patrik Eliáš, Marek Židlický, Libor Procházka. Vás nikdo neoslovil?

Sláva Lener ze svazu prosazuje koncepci se zapojováním bývalých reprezentantů do českého hokeje. Je to pochopitelné a dává to smysl. Já však žiji s rodinou v Americe a zatím neplánuji se stěhovat do Česka, kde jsem zhruba dva měsíce přes léto. Moje zapojení do českého hokeje by bylo momentálně komplikované. Uvidíme, jak to bude do budoucna.

Další váš spoluhráč z reprezentace Jaromír Jágr je stále aktivním hráčem. Co tomu říkáte?

Rozumím tomu, všechno nasvědčuje tomu, že Jarda bude hrát za Kladno. Přitáhne lidi na první ligu, což se stalo už při jeho krátkém angažmá v minulé sezóně. Ve všech zápasech, kdy hrál, bylo vyprodáno. Totéž se dá očekávat i nadále, pro hokej to je parádní lákadlo.

Do Colorada, kde jste působil, přicházejí čeští reprezentanti, brankář Pavel Francouz z Čeljabinsku a draftovaný útočník Martin Kaut z Pardubic. Jste s nimi v kontaktu?

Bude jedině dobře, když se v Avalanche objeví znovu česká stopa. Doufám, že se kluci prosadí do týmu, ať už hned od podzimu, nebo přes farmu. Pavlu Francouzovi přibyl konkurent, když Colorado podepsalo německého brankáře Grubauera z Washingtonu. Oba nováčci v Avalanche mi psali zprávu, jestli jsem v Denveru, že bychom se tam setkali. Francouz i Kaut tam jsou v těchto dnech na předkempu, aby si osahali prostředí. Rád bych jim už nyní přímo na místě ve všem pomohl, ale zrovna jsem až do 8. srpna v Ústí nad Labem.

Proč odlétáte za moře uprostřed léta?

Moji synové jdou v Americe do prvního ročníku střední školy. Musím se proto vrátit do Denveru trošku dřív, než obvykle. Dvojčata hrají také hokej, ale je brzy hledět někam dál. Hlavně, že je sport baví. A škola je důležitá a přál bych si, aby se dostali na univerzitu a jestli i s hokejem, nebo bez něj, nehraje roli.