Plekanec se vrací do Montrealu, Mrázek bude chytat za Carolinu

Hokejový útočník Tomáš Plekanec se vrací do Montrealu, kde před únorovým odchodem do Toronta strávil celou kariéru v NHL. Pětatřicetiletý centr podepsal s Canadiens jako nechráněný volný hráč roční smlouvu na 2,25 miliónu dolarů, na bonusech může získat dalších 1,25 miliónu. Canadiens o tom informovali na svém twitterovém účtu. Brankář Petr Mrázek bude po odchodu z Philadelphie chytat za Carolinu, s Hurricanes uzavřel roční smlouvu na 1,5 miliónu dolarů.

V dresu svého osudového klubu Plekanec zaútočí na magickou tisícovku startů v NHL, ke které mu chybějí pouhé dva zápasy. Může se stát jedenáctým českým hokejistou, kterému se to podaří.

Dosud se to povedlo Jaromíru Jágrovi (1733 zápasů), Romanu Hamrlíkovi (1395), Robertu Holíkovi (1314), Radku Dvořákovi (1260), Patriku Eliášovi (1240), Václavu Prospalovi (1108), Radimu Vrbatovi (1057), Petru Svobodovi (1028), Milanu Hejdukovi (1020) a Petru Sýkorovi (1017).

Od ročníku 2003/04, kdy v lize debutoval, sehrál Plekanec v základní části 998 utkání a zaznamenal 607 bodů za 232 gólů a 375 asistencí. V 94 bitvách play off přidal 53 bodů díky 18 brankám a 35 nahrávkám.

V dresu Toronta z toho bylo jen 17 zápasů dlouhodobé fáze, v kterých si připsal dvě nahrávky, a sedm duelů v sérii 1. kola play off proti Bostonu, v nichž stihl dva góly a dvě asistence.

Plekancovi vypršela dvouletá smlouva na 12 miliónů dolarů. V ročníku 2016/17 bral sedm miliónů, v minulé sezóně o dva méně. "Strašně bych se chtěl vrátit do Montrealu. To je moje priorita. Je to můj domov. Probírali jsme tuhle variantu, když jsem byl v únoru vyměněný (do Toronta)," řekl Plekanec před měsícem rozhlasové stanici TSN Radio Montreal 690.

Juniorský mistr světa z roku 2001 se po letošním mistrovství světa v Dánsku rozloučil s reprezentací, takže nezkompletuje medailovou sbírku, v níž jsou stříbro (2006) a dva bronzy (2011 a 2012). Hráčskou kariéru chce jednou zakončit v Kladně.

Mrázek na plat nekoukal

O šestadvacetiletého Mrázka byl zájem i v Evropě, prioritou ostravského rodáka ale bylo setrvání v zámoří. I za cenu nižšího platu, dosavadní dvouletou smlouvu s Flyers měl na osm miliónů dolarů.

"Jediné, co mě zajímalo, bylo sportovní kritérium. Cítím, že v týmu Hurricanes dostanu šanci zabojovat o pozici jedničky a tuto výzvu chci využít naplno. Chci jednoduše dokázat, že jsem tím správným gólmanem pro NHL i pro tým, jehož ambice míří po letech strmě vzhůru," uvedl v tiskové zprávě po podpisu kontraktu Mrázek.

V zámořské NHL bude pokračovat i obránce Roman Polák, který se podle informací komentátora Boba McKenzieho z kanadské televizní stanice TSN dohodl na roční smlouvě s Dallasem.

Polákovi vypršela smlouva s Torontem, v jehož dresu se v říjnu dokázal vrátit do zámořské ligy po vážné zlomenině nohy z loňského dubna. Na jaře byl nominován na Mastertonovu trofej, která se v NHL uděluje za vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji, ale nakonec ji nezískal.

V minulých týdnech Polák jednal s Vítkovicemi a Třincem, ale zdůrazňoval, že prioritou je pro něj stále NHL. V nejlepší hokejové soutěži na světě působí od roku 2006, hrál také za St. Louis a San Jose.