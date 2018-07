Tavares vládl klubové tabulce produktivity v sedmi z devíti sezón a ve zbylých dvou byl druhý. V uplynulém ročníku si připsal v 82 zápasech 84 bodů za 37 branek a 47 asistencí. Lépe si vedl jen v sezóně 2014/15, kdy ve stejném počtu duelů zaznamenal 86 bodů za 38 tref a 48 přihrávek.

Olympijský šampión ze Soči z roku 2014 a vítěz předloňského Světového poháru má na kontě v NHL dohromady 669 utkání a 621 bodů za 272 tref a 349 přihrávek. Ve 24 utkáních play off zaznamenal 22 bodů za 11 gólů a stejný počet asistencí.

Not everyday you can live a childhood dream pic.twitter.com/YUTKdfMALl — John Tavares (@91Tavares) 1. července 2018

Van Riemsdyk se vrací do Philadelphie

Hokejový útočník James van Riemsdyk se po šesti letech vrací z Toronta do Philadelphie. Devětadvacetiletý Američan podepsal jako nechráněný volný hráč s Flyers pětiletou smlouvu na 35 miliónů dolarů. Výrazně si tak polepší oproti dosavadnímu šestiletému kontaktu na 25,5 miliónu dolarů.

Van Riemsdyk odešel z Philadelphie v roce 2012, kdy byl vyměněn do Toronta za obránce Lukea Schenna. V uplynulé sezóně si v dresu Maple Leafs připsal v 81 utkáních 54 bodů za 36 branek a 18 asistencí. V sedmi duelech play off přidal čtyři body za tři trefy a jednu přihrávku.

Philadelphia si Van Riemsdyka vybrala v roce 2007 jako dvojku draftu. V NHL sehrál 609 zápasů a zaznamenal v nich 393 bodů za 201 gólů a 192 asistencí. V 59 utkáních bojů o Stanleyův pohár nasbíral 29 bodů za 18 branek a 11 přihrávek.

Vanek znovu oblékne dres Detroitu, Red Wings se upsal i Bernier

Rakouský hokejový útočník Thomas Vanek se v NHL vrací do Detroitu. Red Wings navíc získali do týmu i brankáře Jonathana Berniera. Oba vydělají tři milióny ročně. Vanek se klubu upsal na rok, Bernierova smlouva je tříletá. Dres Detroitu bude nadále hájit obránce Mike Green, který podepsal nový dvouletý kontrakt.

Zkušený Vanek byl delší dobu v hledáčku generálního manažera Kena Hollanda. Čtyřiatřicetiletý kanonýr hrál za Detroit již v sezóně 2016/17 a zanechal velmi dobrý dojem, když si před výměnou do Floridy připsal ve 48 zápasech 38 bodů za 15 branek a 23 asistencí.

Výměnu prožil Vanek i v minulém ročníku, který začínal jako hráč Vancouveru a končil v dresu Columbusu. Během 80 zápasů v základní části si připsal 56 bodů (24+32). V šesti duelech play off přidal gól a asistenci. V základní části má pětka draftu 2003 na kontě dohromady 965 utkání a 753 bodů díky 357 trefám a 396 nahrávkám. Za 69 startů v play off nashromáždil Vanek 36 bodů díky 21 zásahům a 15 asistencím.

Devětadvacetiletý Bernier se stal nadbytečným v Coloradu poté, co Avalanche získali při výměně Philippa Grubauera z Washingtonu. V Red Wings by se měl poprat o pozici jedničky se zkušeným Jimmym Howardem. Během dlouhodobé fáze minulé sezóny nastoupil Bernier do 37 utkání a v průměru inkasoval 2,85 branky při úspěšnosti 91,3 procenta. Ve čtyřech zápasech play off měl průměr 3,87 a úspěšnost 88,3.

Dvaatřicetiletý Green má za sebou v Detroitu tři sezóny od příchodu z Washingtonu. Nová dvouletá smlouva mu zajišťuje 10,75 miliónu dolarů. Ofenzivně laděný bek zaznamenal v 66 duelech uplynulého ročníku 33 bodů díky osmi trefám a 25 asistencím. Celkem má na kontě 787 startů a 464 bodů (142+322). Za 76 zápasů play off stihl 10 branek a 27 nahrávek.

Stastny míří z Winnipegu do Vegas

Zkušený útočník Paul Stastny bude v NHL nově oblékat dres finalisty Vegas Golden Knights. Podle informací komentátora kanadské televizní stanice TSN Boba McKenzieho je syn slovenské legendy Petera Šťastného domluvený s vedením týmu, který má za sebou první sezónu, na tříletém kontraktu s celkovým příjmem 19,5 miliónu dolarů.

Dvaatřicetiletý Stastny má za sebou poslední rok ze čtyřleté smlouvy, díky níž si vydělal 28 miliónů dolarů. Během 82 zápasů základní části sezóny si připsal 53 bodů za 16 gólů a 37 asistencí. Koncem února byl vyměněn ze St. Louis do Winnipegu Jets za útočníka Erika Foleyho a dvě volby v draftu. S Jets si užil povedené play off, v němž přidal v 17 duelech 15 bodů díky šesti trefám a devíti nahrávkám.

Vegas bude pro Stastného čtvrtým působištěm v NHL. Vstoupil do ní v barvách Colorada, Avalanche si ho vybrali v draftu 2005 jako 44. hráče v pořadí. Od té doby sehrál Stastny v dlouhodobé části 824 utkání s bilancí 646 bodů (220+426), ve vyřazovacích bojích stihl za 72 bitev 50 bodů za 20 gólů a 30 přihrávek.