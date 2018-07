Jedna drsná nadávka za druhou! Uznávaný trenér si nebral servítky

Johnson, který v NHL nastupuje už dvanáct let, nezažíval v uplynulé sezóně nejpovedenější časy. V 77 zápasech základní části si připsal jen tři branky a osm asistencí, v play off už se pak do sestavy Modrokabátníků nevešel.

Bezprostředně po Johnsonově výměně se však Rutherford účastníka olympijských her 2006, pěti světových šampionátů a předloňského Světového poháru zastal. „Nemyslím si, že měl špatný ročník. Na konci sezóny byl náhradníkem, přestože nebyl zraněný. Znám důvod, proč tomu tak bylo. A rozhodně ne kvůli jeho výkonům," tvrdil generální manažer organizace Penguins.

The Athletic: Parting Shots | #CBJ, coach John Tortorella angered by comments from former Blue Jacket Jack Johnson and @penguins GM Jim Rutherford today https://t.co/ddmPTMpcOr pic.twitter.com/pptWFn2cNO — Aaron Portzline (@Aportzline) 2. července 2018

Nejen tato slova působila na Tortorellu jako červený hadr na býka. Dotklo se ho i Johnsonovo vyjádření bezprostředně po oznámení přestupu, když tvrdil, že chtěl být součástí vítězné kultury, v níž panují velká očekávání a kde má šanci vyhrávat.

Tortorella to chápal jako jasný vzkaz, že v Columbusu nic takového nepanovalo. „Všechno, co vím, je, že naše organizace; od právníků přes vedení, manažery, trenéry a hráče; dělala všechno pro to, aby se snažili Jackovi pomoct. A abychom od něj teď dostali takovou facku? Naprosté kecy! Měl by se umět chovat lépe," čílil se trenér v rozhovoru pro The Athletic.

„Nikdo mu nepřeje nic špatného. Známe se už dlouho a toho kluka miluju. Možná si myslíte, že (nechat ho odejít) pro mě bylo jednoduché. Samozřejmě že nebylo," uvedl Tortorella.

On bude vyprávět takové hovadiny?

S Johnsonem se před jeho výměnou snažil telefonicky spojit, jenže obránci se nedovolal. „Ani nemá koule na to, aby mi zavolal zpátky. Nemůžete podělávat organizaci, která se vám snaží pomoct. Jack měl nějaké problémy, my jsme se mu snažili ku*va pomáhat. A on pak bude vyprávět takové hovadiny?" nebral si Tortorella servítky.

A plynule přešel i ke kritice Rutherforda. „Generální manažer, který zpochybňuje naše rozhodnutí jen tři hodiny po podpisu smlouvy s hráčem? To musí být sakra zku*vený kouzelník. Ze všeho nejvíc mě se*e, že generální manažer v NHL zpochybňuje a mluví o našich rozhodnutích. Měl by už ku*va zavřít hubu!" běsnil kouč, který ve své kariéře dvakrát vyhrál Jack Adams Award pro nejlepšího trenéra NHL a před čtrnácti lety získal s Tampou Bay Stanley Cup.

„Jimmyho znám, je dobrý chlap. Stejně jako Jack. Ale co to ku*va teď dělají? Starejte se ku*va o své věci, když nevíte, co se dělo," vzkázal Tortorella Rutherfordovi s Johnsonem, který se následně nechal slyšet, že jeho slova nebyla myšlena jako znevažování Columbusu.