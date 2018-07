Pastrňákovi se líbí wimbledonská tradice, jako masér končí

"Je to tu nádherný. Atmosféra a celý park jsou fakt super, moc se mi tu líbí. Je to skvělý zážitek," řekl dvaadvacetiletý útoční Bostonu českým médiím. Přitakal, že prožil nejintenzivnější tenisový zážitek. "Asi jo. Naživo na velkém tenisu jsem nebyl. Vidíte nejlepší hráče světa, to je super a užívám si to," doplnil.

U kurtu číslo šest povzbuzoval Kristýnu Plíškovou, která ale ve třech setech prohrála. Při sledování zápasu byl nervózní. "Obrovsky. To jsem byl překvapený. Jinak je to nádhera," řekl.

Snažil se pozorně sledovat dopady míče k lajnám. "Ty jo, vůbec občas nešlo zareagovat. Je to moc rychlý. Měl jsem problémy to občas rozpoznat," přiznal dvojnásobný držitel trofeje za vítězství v domácí anketě Zlatá hokejka.

Ve Wimbledonu je Pastrňák díky Kristýně Plíškové a nosil akreditaci jako její fyzioterapeut. "Asi fyzia vyhodím," vtipkovala tenistka a dodala: "Během zápasu jsem ho slyšela. Sportu rozumí, má dobré názory, ale nějak to nepomohlo."

V neděli po tréninku se potkal s bývalou finalistkou Wimbledonu Eugenií Bouchardovou. Prohodili pár slov, protože se znají. "Když jsem hrál v Providence, tak můj spolubydlící Jordan Caron s ní tehdy randil. Jenom jsme si řekli ahoj. Zatím jsem jinak na nikoho nenarazil, tak snad se to zlepší," doufal Pastrňák.

Potkat by chtěl hlavně antukového krále Rafaela Nadala. Stejně jako španělský tenista hraje i Pastrňák levou rukou. "Líbí se mi, jak hraje. Nikdy to nevzdává a bojuje do posledního míčku. Je to jeden z nejlepších tenistů na světě," řekl.

Díky přístupu do posilovny tenistů Pastrňák v Londýně i trénuje. A líbí se mu tradice bílého oblečení hráčů. "I po tolika letech to tak držet je neskutečné. Nevím, jak to berou tenisti, ale pro mě je to nejlepší tenisový turnaj," dodal hokejista z Havířova.