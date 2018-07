Hertl chystá grilovačku, nově si ročně přijde na 125 miliónů! A teď útok na Stanley Cup, velí

„Jsem nadšený a teprve to pomalu vstřebávám. Kontrakt se řešil poměrně dlouho, na druhou stranu jsem byl na to ze strany svých agentů připraven. A nikdy nenastala v jednání taková situace, která by mě donutila, byť jen na moment, pochybovat. Teď bude na mně teď dokázat, že si tuto smlouvu zasloužím," uvedl jen pár minut po podpisu Tomáš Hertl.

„Samozřejmě si budu chtít tuto zprávu užít se svými nejbližšími, v plánu bude nějaká grilovačka. Hlavní je ale příprava, kterou jsem odstartoval už před měsícem. Chci přijet do San Jose stoprocentně připravený," neplánuje nikterak bujaré oslavy.

Letní novinky u českých hráčů v NHL Přestupy Jméno Z-do Smlouva Plat/sezóna* Tomáš Plekanec Toronto-Montreal 1 rok 2,25 mil. Petr Mrázek Philadelphia-Carolina 1 rok 1,5 mil. Roman Polák Toronto-Dallas 1 rok 1,3 mil. Vladimír Sobotka St. Louis-Buffalo 2 roky 3,5 mil. Prodloužení smluv Jméno Klub Smlouva Plat/sezóna* Tomáš Hyka Vegas 1 rok 650 tis. Marek Mazanec NY Rangers 1 rok 650 tis. Martin Frk Detroit 1 rok 1,05 mil. Michal Kempný Washington 4 roky 2,5 mil. Tomáš Hertl San Jose 4 roky 5,625 mil. *) plat v amerických dolarech

Hertlovi po uplynulé sezóně vypršel u Sharks dvouletý kontrakt, během kterého si přišel ročně na tři milióny dolarů. Aby se počátkem července nestal nechráněným volným hráčem, Žraloci mu předložili kvalifikační nabídku, aby na něj i nadále drželi práva. Hertlovi nabídli podle pravidel 105 procent z poslední smlouvy, to ale neznamená, že účastník tří MS musí takový kontrakt podepsat.

Je pravděpodobné, že se obě strany nakonec domluvily na štědřejším ohodnocení pro hráče, který v minulém ročníku zaznamenal v 79 zápasech základní části 22 branek a 24 asistencí. V deseti duelech play off pak přidal šest tref a tři přesné nahrávky.

Tomas Hertl’s AAV on his four year contract is $5.625 million (corrected earlier tweet) #SJSharks — Kevin Kurz (@KKurzNHL) 2. července 2018

Hertl se prostě za pět let v NHL vypracoval v jednoho z klíčových hráčů Sharks. „V poslední sezóně jsem se cítil na ledě skvěle a pevně věřím, že to může být z mé strany ještě lepší. Role jedné z vůdčích osobností týmu se v žádném případě nezříkám, naopak. Chci být tím, na koho se tým může kdykoliv spolehnout," řekl hráč s osmačtyřicítkou na zádech.

„O nové smlouvě se jednalo již od února, takže to byla poměrně dlouhá doba. Navíc se měnily proměnné, přičemž těmi základními byly skvělé Tomášovy výkony v play off. O to více bych rád ocenil přístup klubu, který nevytáhl směrem k Tomášovi jedinou negativní věc. To není zcela standardní ani v momentě, kdy si klub hráče hodně váží a hodně o něj stojí," potěšilo Hertlova agenta Roberta Spálenku ze společnosti Sport Invest.

„Smlouva je potvrzením toho, že se Tomáš Hertl definitivně zařadil mezi osobnosti týmu. Tuto pozici si tvrdě odpracoval a já jsem přesvědčen, že klubu důvěru mnohonásobně vrátí," soudí Spálenka.

Sám Hertl dění posledních dnů v klubu pozorně sleduje a trochu ho zamrzelo, že k Sharks nepřišel John Tavares, San Jose mělo o útočníka Islanders velký zájem, ten se ale nakonec upsal Torontu. „Zahrát si s takovým hráčem by samozřejmě byla obrovská radost. Na druhou stranu jsme podepsali na další rok Thorntona a to je fantastická zpráva. Navíc klub udržel hlavní osobnosti, jádro je velmi silné a skvěle se v průběhu minulé sezóny ukázali také mladí hráči. Máme sílu a cíl je jednoznačný - chceme útočit na Stanley Cup," vyhlašuje Hertl.