Obránce Weber bude chybět Montrealu možná až do poloviny prosince

Weber, jehož Montreal získal předloni v červnu z Nashvillu výměnou za P.K. Subbana, tak v ročníku sehrál jen 26 zápasů a připsal si 16 bodů za šest branek a 10 asistencí.

"Je velice nepříjemné, že si léčení vyžádá delší dobu. Bohužel to je mimo naší kontrolu a musíme věřit lékařům. Snad všechno půjde podle plánu a Shea se vrátí do hry co nejdříve to bude možné," uvedl generální manažer Canadiens Marc Bergevin.

Weber má ještě na dalších osm let platný kontrakt. V roce 2012 totiž uzavřel čtrnáctiletou smlouvu celkem na 110 milionů dolarů. Na ni jej tehdy chtěla získat jako chráněného volného hráče Philadelphia, ale Nashville nabídku dorovnal a Webera udržel.

Dvojnásobný olympijský šampion z let 2010 a 2016, mistr světa z roku 2007 i vítěz předloňského Světového poháru má na kontě v NHL 867 zápasů a 501 bodů za 189 branek a 312 asistencí. V 65 duelech play off zaznamenal 31 bodů (14+17).