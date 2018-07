Stanley Cup se přesunul do Prahy, Vrána pozval sto lidí na oslavu

Středa 11. července se mu vryje hluboko pod kůži. Hokejový útočník Washingtonu Jakub Vrána v deset hodin ráno získal privilegium, které náleží jen vítězům Stanley Cupu. Po úterních oslavách na Moravě se dnes nejslavnější hokejová týmová trofej dostala i do Prahy. Až do půlnoci ji má v moci a bude s ní slavit dvaadvacetiletý forvard. „Už jsem stihl objet pár míst, potkat lidi, se kterými se znám odmala, rodinu, přátelé,“ usmíval se po pár hodinách, ve kterých měl pohár v moci.

Stanley Cup dorazil do Prahy

Ve tři hodiny odpoledne se Vrána i s bedlivě střeženou cenností představil fanouškům před obchodním centrem v Letňanech. Vystoupil z černé limuzíny, vzal pohár nad hlavu a fanoušci se dočkali, vítěz Stanley Cupu přišel mezi nadšence hokeje. Těch přišlo okolo tisíc.

„Byl jsem hodně natěšený, je to velký moment," přiznal forvard, který se chystá navečer procházet s pohárem po Praze, nevynechá ani Staroměstské náměstí.

I když jde o oslavu, pro pohár platí striktní pravidla. Například nad hlavu ho může zvednout jen jeho vítěz. „Určitě na něj dáváme bacha. Trochu strach tam je, ale je v dobrých rukách," nenechal si vzít dobrou náladu hokejista, který má Stanley Cup do půlnoci.

Stále v rukou, focení, přenášení. „Je to trochu posilovna, na ledě jsem ho měl pár sekund, to se nezdálo, ale chodím s ním od deseti dopoledne, to je fakt posilovna," usmíval se hráč, který se dočkal takové slávy už ve svých dvaadvaceti letech. Někteří bojují celý život a nedočkají se.

Za pár hodin se Stanley Cup vrací za moře

„Asi mi to moc ještě nedochází, postupem času si vše uvědomím víc. Když vidím lidi okolo, jak jsou nadšení, fotí se s pohárem, chtějí si na něj sáhnout, to mi dělá radost," přiznal Vrána, který chystá také soukromou oslavu, na ni pozval sto lidí, těch, kteří jsou mu nejbližší.

Vrána je druhým českým hokejistou po Michalu Kempném, který si se Stanley Cupem užíval a užívá tento rok. Kempný slavil v rodném Hodoníně a následně v Brně.

„Kuba má vyhrazený čas do půlnoci. Ve čtvrtek dopoledne už se pak vrací Stanley Cup zase za moře. Doufám, že si ten čas s ním užijí i fanoušci a s nimi i my všichni okolo," uvedl Vránův agent Aleš Volek.