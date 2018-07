Splnil se mi sen, hlásil Škarek po podpisu s Islanders. Po draftu se nevyhnul malému faux pas

Absolvoval letní dril v Lahti a poté i draft NHL. Hektické období však pro osmnáctiletého mladíka Jakuba Škarka skončilo pohádkově. Velký talent české brankářské školy uzavřel před pár dny nováčkovský kontrakt s New Yorkem Islanders, kteří si juniorského reprezentanta na trhu s mladými hráči v červnu vybrali ve třetím kole.

Tříletou smlouvu s Ostrovany máte v kapse, jaké pocity se ve vás mísí?

Splnil se mi sen. Je to takové ocenění za moji práci, ale zároveň velký závazek do budoucna. Další práce je přede mnou a bude jí hodně.

Byl jste rád, že po vás na draftu sáhli zrovna Islanders?

Mají nového generálního manažera Lamoriella, budují tým, který může mít za pár let velmi dobrou úroveň a bojovat i o Stanley Cup. Upřímně bych byl ale šťastný za jakýkoliv klub.

Pociťoval jste před začátkem draftu nervozitu?

První večer, kdy probíhá jenom první kolo, jsem byl celkem v pohodě. Věděl jsem, že na mě s vysokou pravděpodobností nedojde. Takže jsem spíš přál klukům Filipu Zadinovi a Martinu Kautovi, aby na ně přišla řada co nejdřív. Myslím, že pro Filipa je Detroit výborná volba a do budoucna určitě super krok. A Martinovi Colorado taky přeju. Myslím, že má šanci se probojovat do prvního mužstva už letos.

Vy sám jste se dočkal až následující den...

Tam jsem byl už trochu nervózní, ale když jsem pak uslyšel svoje jméno, najednou ze mě všechno spadlo a hlavou mi proletěl celý poslední rok, vzpomněl jsem si na trenéry a hráče v Jihlavě, na trenéry Miloše Říhu a Bena Sequense v Litoměřicích, kteří mi moc pomohli po MS do 20 let. Přišla velká úleva a radost.

Mluvil jste i s Lou Lamoriellem?

Jenom krátce. Spíš šlo o společenské podávání rukou. Stalo se mi ale takové malé faux pas. Od druhého kola se už nechodí na pódium, ale rovnou ke stolu příslušného týmu. Když jsem oblékl dres a nasadil kšiltovku, měl jsem problém najít ten správný stůl... (smích). Naštěstí mi pomohli organizátoři. Jinak ale šlo všechno hladce a bylo to super. Teď musím pořádně makat, abych si za Islanders jednou zachytal.

Co říkáte na brankářské konkurenty Robina Lehnera a Thomase Greisse?

Lehner je hodně vysoký gólman a je těžké mu dát gól. Oba jsou výborní brankáři, a pokud budu mít někdy možnost si s nimi zatrénovat, bude to pro mě ohromná zkušenost a motivace. Přiznám se ale, že jsem je v minulosti příliš nesledoval, protože v NHL mám jiné favority.

Které?

Rád se koukám třeba na Sergeje Bobrovského nebo Andreje Vasilevského, kteří jsou špička v NHL. Líbí se mi jejich styl chytání a to, jak řeší herní situace.

Jak jste na tom s angličtinou?

Mám slušné základy, protože jsem se ji začal učit už ve školce. Na pohovorech s týmy před draftem mi úroveň angličtiny chválili a při rozhovorech si řeknu, co potřebuju. Nemám samozřejmě ještě úroveň rodilého mluvčího, ale není to podle mě špatné.

Pokud se neprobojujete do prvního týmu, sezónu byste zřejmě strávil ve finském Lahti. Je to ideální varianta?

Podle mě jde o výborný krok. Je to jedna z top lig v Evropě. Finsko mi doporučil i brankář Dominik Hrachovina, který je můj dobrý kamarád. Když jsem tam byl nedávno na letní přípravě, chodili jsme i na led a poznal jsem, jak jsou hráči šikovní. Klub má navíc super zázemí, působí v něm výborný trenér gólmanů Arttu Lipsanen a kondiční kouč, který dřív spolupracoval s jezdcem F1 Sebastianem Vettelem.

Jaká byla příprava v Lahti?

Docela dost se tam běhá, taky bylo hodně nových cviků a posilovny. Ale cítím se zatím asi nejlíp v životě.

Ve Finsku budete sám?

Ano, ale nová zkušenost mi může pomoct. Budu se muset o sebe postarat. Uvařit si a uklidit, na což nejsem úplně zvyklý. Přece jenom doma jsem měl servis od mamky. Během letní přípravy, na kterou jsem odletěl týden po skončení baráže v Jihlavě, jsem to ale myslím zvládal dobře. Je fajn, že v Lahti bude hrát ještě Hynek Zohorna.

Už jste spolu mluvili?

On přiletěl do Lahti až na předposlední týden přípravy, protože trénoval individuálně v Česku. Bydleli jsme spolu a myslím, že z nás budou dobří kamarádi. Je skvělé, že si můžeme popovídat česky, když bude mít někdo problémy.

Stihl jste malinko i prozkoumat město?

Byl jsem se trochu projít, navíc mám byt hned v centru s pěkným výhledem na náměstí. Je to krásné město, ale já tam nejsem od toho, abych chodil po památkách a kochal se krajinou. V Lahti jsem hlavně kvůli hokeji.

Příští rok jste měl na sportovním gymnáziu v Jihlavě maturovat. Jak studium vyřešíte?

Sám nevím, jak to bude. Pobavíme se s paní ředitelkou, jaké mám možnosti. Důležité je, že jsem uzavřel třeťák. Kdybych chytal ve Finsku, dalo by se to snad nějak zvládnout, přiletět na přezkoušení, abych maturitu udělal. Je hodně důležitá, protože hokej nebudu hrát napořád.