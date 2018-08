Za oceán s řidičákem, řekl si Zadina: Nejhorší jsou přechody pro chodce

Narodil se sice v Pardubicích, první hokejové krůčky ale osmnáctiletý útočník Filip Zadina podnikal v Třinci, jelikož jeho otec Marek v té době hrál za Oceláře tuzemskou nejvyšší soutěž. Šestka letošního draftu NHL se v těchto dnech do Moravskoslezského kraje vrátila a s Třineckými, kde jeho otec působí jako asistent kouče Varadi, trénuje na ledě.

„V Třinci budu trénovat minimálně týden, možná trochu déle, to ještě uvidím. Tréninkové zázemí je tady super, což je důležité," pochvaluje si v rozhovoru pro oficiální klubové stránky Zadina a těší ho, že po delší době má zase možnost bydlet se svými rodiči.

„Táta se mi snaží pomáhat neustále a rady mi uděluje prakticky každý zápas. Dokáže vytknout, když něco dělám špatně. Neustále se snažil, abych se zlepšoval. Docela často mi kladl na srdce, abych pořádně bruslil, abych nepřestal hýbat nohama," říká Zadina o svém otci, který mu s hokejovým růstem pomáhal až do juniorky.

A byť na něj byl a stále je velmi přísný, Zadinovi juniorovi to nevadí. Právě naopak. „Kdyby tak přísný nebyl, možná bych nebyl tam, kde jsem teď. Jsem zvyklý na morálku a vůbec mi to nevadí," tvrdí Zadina, který uplynulý ročník strávil v Halifaxu v kanadské juniorské QMJHL, v níž zbořil nováčkovské rekordy v počtu branek, asistencí i kanadských bodů v jedné sezóně.

Nejvýše draftovaný Čech od roku 2000 už však upíná pozornost k Detroitu. Rád by v jeho kádru získal pevné místo už v nadcházejícím ročníku NHL. „Bude to těžká zkouška, ale nebojím se toho," hlásí člen All Star týmu posledního juniorského světového šampionátu.

„(V Detroitu) říkali, že mě loňskou sezónu, kdy jsem byl v Halifaxu, hodně sledovali. To je údajně důvod, proč si mě vybrali, že umím pořádně vystřelit a dávat góly. Jen doufám, že důvěru nezklamu," přeje si Zadina.

Ještě než na konci léta odletí za Atlantik poprat se o svou šanci na předsezónním kempu Red Wings, rád by si v Česku dodělal řidičské oprávnění. „Dělám autoškolu, jízdy máme převážně v Českém Těšíně, kde nic moc nejezdí a je to klidnější," prozrazuje.

Největší obavy mu nečiní řazení či parkování... „Nejhorší jsou přechody pro chodce. Abych nezazmatkoval, aby mi tam někdo neskočil, abych prudce nezabrzdil. Chci si papíry na auto udělat, abych už měl v Americe řidičák a mohl jezdit na zimák," uzavírá Zadina.