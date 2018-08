Excelentní český bruslař má zálusk na NHL. Je v něm obrovský potenciál, věří bývalý vyhlášený střelec

V hlavě má jasno. Je mu devatenáct let a hokejový útočník Filip Chytil se chce prosadit v NHL za Jezdce z New Yorku. V minulém ročníku nejlepší ligy odehrál devět zápasů a připsal si tři body. Na další rok má smělejší plány. „Chci ukázat, že mám na to, abych hrál NHL a odehrál celou sezónu. Už vím, jak to všechno chodí. Taky vím, kdo už v Rangers podepsal. Teď už to je na mně,“ citoval forvarda zlínský web hokej.zlin.cz. Právě u Beranů hrál českou extraligu.

Zlín vymění za slavný Manhattan. Před rokem Chytila draftoval jeden z nejslavnějších klubů zámořské NHL New York Rangers. Tam vidí rodák z Kroměříže šanci, velkou šanci. Tam, kam hledí celý hokejový svět.

„Loni jsem tam letěl zraněný a ani jsem nečekal, že bych mohl v Americe zůstat. Čekal jsem, že se vrátím do Zlína. Po dvou týdnech jsem se uzdravil, a nakonec sehrál první přípravný zápas a hned dal gól. Od té doby to začalo a rozhodl jsem se, že chci jít do AHL a zkusit také NHL. Nakonec to vyšlo," vzpomíná devatenáctiletý útočník na vstup do nového světa.

Devět zápasů v NHL, 46 v AHL. Nevrátil se do Zlína a hrál převážně na farmě. Rozhodnutí, které se ukázalo jako správné. "Nelituji, že jsem zůstal v AHL. Viděl jsem Jakuba Vránu, že zůstal a hned první rok se prodral do NHL," připomněl Chytil českého hráče, který už má více zkušeností se zámořskou elitou.

Jak vidí Jaroslav Balaštík Filipa Chytila? Já jsem se kolem branky pohyboval celou kariéru, takže mu rád říkám detaily, na které není v sezóně čas. Filip obrovsky roste, má velký potenciál ještě růst. Je to všechno jen na něm. NHL se mění a prioritou je teď rychlost a bruslení, v čemž je Filip světová třída. Jeho excelentní bruslení je spojené s jeho výškou a váhou, takže skutečně může být centr, který má všechno pod dohledem.

Chytil se poslední dva týdny před odletem za moře připravuje v Kroměříži. Společnost na ledě mu dělal i Jaroslav Balaštík, bývalý vyhlášený střelec, který poznal také atmosféru NHL, když hrál za Columbus. V české nejvyšší soutěži nastřílel více než 300 gólů.

"Poprosil jsem ho, jestli by se mnou nešel na led. Vrátil jsem se koncem července po měsíčním kempu z New Yorku a potřeboval jsem být dál na ledě. Trénujeme především střelbu, to je v dnešním hokeji nejdůležitější. Brankáři zabírají hodně místa a na úzkém kluzišti v NHL je na všechno málo času," popsala tréninkovou volbu česká hokejová naděje, která míří vysoko. Kam až dojde?