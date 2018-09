České eso v palbě fanoušků. Řekni si o výměnu, vyzývali Krejčího

A o co konkrétně šlo? Vedení klubu totiž chtělo přilákat jednu z největších hvězd NHL Johna Tavarese, který byl nejžhavějším zbožím po otevření trhu s volnými hráči (trh se otevřel 1. července). Dokonce za sedmadvacetiletým Kanaďanem prezident Cam Neely i generální manažer Don Sweeney jeli do Los Angeles, aby ho osobně přemluvili.

Pokud by se jim podařilo Tavarese přemluvit, Krejčího pozice by už nebyla tak silná a vzhledem k sedmimiliónovému ročnímu platu by byl nejspíš tlačen k výměně. Český centr má ale ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, takže by s případným trejdem musel souhlasit.

Tavares si ale z řady nabídek vybral Toronto, a tak Krejčího role u Bruins zůstává stejná jako v loňské sezóně. Přesto dvaatřicetiletý český forvard přiznal, že na Instagramu ho fanoušci vyzývali, aby si o výměnu do jiného týmu NHL řekl sám.

Předávat zkušenosti mladším

„Snažil jsem se být mimo centrum dění (během snahy vedení Bruins získat Tavarese), ale nešlo to. Na Instagramu jsem totiž dostával ne moc pěkné zprávy od fanoušků, kteří chtěli, abych si řekl o výměnu a tím pádem uvolnil Tavaresovi místo," prozradil Krejčí s dvouměsíčním odstupem pro NBC Sports Boston své trable.

„Víte, (na Instagramu) mám hodně fanoušků, což je skvělé. Myslím, že je normální, když mi napíšou ´paráda, paráda...dobrá práce´. To ocením. Ale když napíšou negativní komentář, tak ten mi mnohem víc utkví v hlavě. Určitě to nebylo něco, z čeho bych měl radost, ale rozumím tomu, že hokej je byznys," dodal rodák ze Šternberku.

Zkušený centr má u Medvědů smlouvu ještě na tři sezóny a angažmá v týmu, se kterým v sezóně 2010/2011 získal Stanley Cup, si pochvaluje. „Samozřejmě nechci nikam odcházet. Stále se cítím mladý a mám pocit, že ty nejlepší léta mám ještě před sebou. Možná už neudělám 70 nebo 80 bodů za sezónu, ale na druhou stranu jsem možná dospěl v kompletního hráče a můžu pomáhat mladým růst."