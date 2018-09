Pastrňák míří opět do Číny. I kvůli mléku pro děti, které propaguje

Už se z toho stal zvyk. Boston Bruins opět míří do Činy popularizovat hokej. Potřetí za sebou je na palubě letadla také útočník David Pastrňák, který patří mezi hlavní tváře týmu. Když letěl havířovský rodák na druhý konec světa poprvé, nedokázal si představit, že do Číny bude létat pravidelněji. A hned tak neskončí.

David Pastrňák během setkání s novináři před odletem na tréninkový kemp do Bostonu.

Proč zrovna český útočník? Je jedním z hlavních hráčů klubu, je populární, má úspěchy a jeho tvář je také v Číně na plechovkách s mlékem Want Want. „Je to tak, jde o sladké mléko pro děti," řekl Pastrňák pro nhl.com.

Český útočník podepsal smlouvu s O.R.G. Packaging, ta vyžaduje, aby vždy v létě přiletěl do Číny, a to čtyřikrát za sebou od roku 2018. Ke sponzorskému kontraktu mu pomohly výkony na ledě a číslo 88 na dresu.

„Pan Zhou (Yunjie) z O.R.G. Packaging byl na našem utkání. Asi jsem hrál dobře a z nějakého důvodu si mě oblíbil, k tomu ještě to moje číslo. Osmička je v Číně šťastné číslo. Zažiju nové věci a jsem nadšen, že mohu jet do Číny poznat odlišnou zemi a lidi," nechal se slyšet dvaadvacetiletý forvard, který v minulé sezóně NHL odehrál celkem 94 zápasů a připsal si v nich 100 bodů.

Stále usměvavý, poznávací znamení, tak vnímají fanoušci vítěze Zlaté hokejky posledních dvou sezón.

„Pasta je velkým klukem a mladí kluci, kteří s ním trénovali, ho milovali. Smál se skoro jako oni," řekl o Pastrňákovi bývalý spoluhráč Matt Beleskey.

A Pastrňákova reakce? Typická.

„Snažil jsem se, aby byl pro ně hokej zábavou. V jejich věku to není o tvrdé dřině, ale o bruslení, ovládání puku, tohle si musí užít. Když vás hokej nebude bavit, nebudete spokojeni a nedáte tomu sto procent," dodal Pastrňák.