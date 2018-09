Zadinovi premiéra za Detroit příliš nevyšla. Musím se zlepšit, ví český talent

„Když jsem vyrůstal, bylo Chicago mým oblíbeným týmem. Obdivoval jsem hlavně Patricka Kanea. Na zápas jsem připraven a doufám, že budeme hrát dobře a v prvním domácím zápase vyhrajeme," říkal Zadina před duelem, který Detroit vyhrál 5:2.

Na český talent byla upřena velká pozornost. Vždyť Detroit si Zadinu na červnovém draftu vybral jako svou první volbu ze 6. místa. V minulé sezóně hbitý útočník zazářil v kanadské juniorce, kde v dresu Halifaxu nasbíral v 66 zápasech 94 bodů. Individuálně se mu také povedlo mistrovství světa hráčů do 20 let, kde se dostal do All Star týmu, což se českému hokejistovi povedlo po šesti letech.

Pardubický odchovanec nastoupil po boku Thomase Vaneka a Andrease Athanasioua na pravém křídle první formace. Na ledě strávil 16 minut, přes minutu a půl dostal prostor v přesilových hrách. Ke své největší zbrani - střele z kruhu pro vhazování - se ale nedostal. Bylo na něm znát, že si teprve zvyká na hokej mezi dospělými.

„Hrálo se v rychlejším tempu, než na které jsem byl v minulých letech zvyklý. Ale stále to byl první přípravný zápas a pro mě hlavně dobrá zkušenost," uvedl Zadina po utkání pro klubovou televizi. „Uvědomuji si, že se musím zlepšit. Hlavně zrychlit práci s pukem," dodal.

I kouč Jeff Blashill upozorňoval na to, že Zadina musí hrát rychleji. „Musí si hlavně zvyknout na to, že má na ledě mnohem méně prostoru než v juniorech. Ale byl to první zápas. Je to chytrý hráč, který se bude zlepšovat."