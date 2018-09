„Z dlouhodobého pohledu o něj nemám strach. Co se ale týká toho krátkodobého, budeme muset učinit určité rozhodnutí," přiznal trenér Rudých křídel Jeff Blashill před středečním utkání na ledě Bostonu, které právě Zadina rozhodl vítězným gólem v prodloužení.

Zadinův úkol je před víkendový posledním přípravným duelem proti Torontu jasný. Musí trenérům dokázat, že si zaslouží místo v některé z prvních tří útočných formací. Ideálně pak na sebe upozornit i v přesilových hrách.

Pokud se mu to nepodaří, přesun na farmu ho nejspíš nemine. Rozhodně by to ale nebyla degradace. „Z mého pohledu hlavního trenéra NHL rozhodně nechci ztratit přístup k Filipovi. A posláním na farmu do Grand Rapids bychom přístup k němu netratili," přemítá Blashill.

„Myslím, že pokud nejste superrychlý nebo supervelký, tak někdy chvíli trvá získat si místo (v sestavě prvního týmu). Taková je pro spousta kluků realita," pokračuje Blashill a za příklad dává hned několik současných hvězd NHL, které si musely projít farmou a tato zkušenost jim jen pomohla.

Zadina: Chci hrát v této sezóně NHL

Třeba David Pastrňák v ročníku 2014/15, když mu bylo stejně jako nyní Zadinovi osmnáct. „Pastrňák byl prakticky v úplně totožné situaci. První polovinu sezóny odehrál na farmě v Providence, pak odjel na juniorské mistrovství světa, kde hrál opravdu skvěle. Vrátil se do Bostonu a už v něm dohrál sezónu v NHL," připomíná Zadinova krajana, jenž v posledních dvou ročních NHL vždy nasázel přes třicet branek.

„To samé Nikita Kučerov - zezačátku (ve dvaceti letech) šel do AHL, hrál neuvěřitelně, tak si ho (Tampa Bay) vzala zpátky. Proto by i pro Zadinu mohla být skvělá příležitost jít do Grand Rapids," soudí Blashill.

Zadina prozatím v pěti přípravných zápasech vstřelil dva góly a přidal jednu asistenci. „Zlepšuju se každým utkáním. Zvykám si a učím se od spoluhráčů. Je to rychlé, ale je to pro mě dobré, protože chci v této sezóně hrát NHL. Je pro mě skvělé, že hraju tyto přípravné zápasy," říká pardubický odchovanec, jenž si po minulé sezóně strávené v juniorské QMJHL v Halifaxu musí zvykat na seniorský hokej.

Blashill: Chceme z něj ofenzivní hvězdu

„Není to o tom, aby se naučil i defenzivní činnost. Už teď je totiž směrem dozadu velmi zodpovědný hráč," chválí Blashill český klenot.

„V zásadě chceme, aby byl ofenzivní hvězdou. Z toho bychom byli nadšeni. Takže co je nejlepší, aby se jí stal co nejrychleji? Pokud se nakonec rozhodneme, že k tomu bude ideální Grand Rapids, pak fajn. Jdi na farmu a buď tam hvězda. Pak si tě kdykoliv můžeme vytáhnout zpátky," nastiňuje jednu ze dvou možností kouč Red Wings.