Brankář Vladař zamířil z Bostonu na farmu do Providence do AHL

Český hokejový brankář Daniel Vladař opustil přípravný kemp Bostonu a přesunul se do Providence do nižší AHL. Tam už chytal jednadvacetiletý rodák z Prahy v minulých dvou sezonách, ale převážně v nich nastupoval ještě o soutěž níže v ECHL v dresu Atlanty.

Vladař odchytal v přípravě za Bruins dva zápasy a oba vítězné. Na ledě obhájce Stanleyova poháru Washingtonu pomohl k výhře 5:2 a na hřišti Philadelphie přispěl k výsledku 4:3. Měl průměr 2,50 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,86 procenta.

Boston si jej vybral v draftu před dvěma lety jako 75. v pořadí a předloni s ním podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. Po draftu se Vladař vydal z Kladna do celku Chicago Steel do USHL.

Člen stříbrného týmu z mistrovství světa do 18 let z roku 2014 v minulé sezoně odchytal za Providence čtyři zápasy s průměrem 2,23 inkasovaného gólu na utkání, s úspěšností zákroků 92,4 procenta a jednou udržel čisté konto. Za Atlantu odchytal v ECHL 41 zápasů s průměrem 2,96 branky a úspěšností 91,1 procenta. Ve třech duelech play off měl bilanci 3,10 gólu na zápas a úspěšnost 91,7 procenta.