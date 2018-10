Obránci Hronek a Šulák z Detroitu se dočkají debutu v NHL

Tehdy rovněž v barvách Red Wings nastoupilo hned šest hokejistů, kteří předtím nikdy nejlepší ligu světa nehráli. Mezi nimi byl i český útočník Petr Klíma, spolu ním debutovali Christopher Cichocki, Tim Friday, Doug Houda, Adam Oates a Ray Staszak. Houda je v současné době jedním z asistentů kouče Jeffa Blashilla v Detroitu.

Dvacetiletý Hronek sice v úterý zamířil na farmu do Grand Rapid do AHL, ale po jednom dni jej Red Wings povolali zpátky. Detroit krátce před startem ročníku umístil oficiálně na seznam zraněných hráčů švédské obránce Niklase Kronwalla a Jonathana Ericssona.

Hronek, účastník letošního mistrovství světa v Dánsku, působil v nižší AHL v dresu Grand Rapids v celé minulé sezoně. "Těším se, je to příjemný pocit. Blíží se můj první zápas v NHL a nemůžu se dočkat. Je to skvělé. První zápas v NHL, doma a ještě zahajovací zápas sezony. Prostě všechno paráda," řekl klubovému webu Hronek, jehož Detroit draftoval v roce 2016 ve druhém kole na 53. místě.

Čtyřiadvacetiletý Šulák podepsal loni v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt a následně byl po kempu zapůjčen do Pelicans Lahti do finské ligy. Na závěr sezony se vrátil do zámoří na farmu do Grand Rapids. V dresu české reprezentace se představil na posledních dvou světových šampionátech.

"Myslím si, že nervózní nebudu. To by mi nijak nepomohlo. Mám sebevědomí. Budu se snažit bruslit a hrát fyzicky," prohlásil před debutem Šulák, který v letech 2015 až 2017 hrál za Znojmo v EBEL.