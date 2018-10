Watsonova přítelkyně popřela, že by jí hokejista Nashvillu ublížil

Přítelkyně amerického hokejisty Austina Watsona, který dostal v NHL distanc za domácí násilí, popřela, že by k ní byl útočník Nashvillu hrubý. Jenn Guardinová uvedla, že za červnový incident, po kterém šestadvacetiletého hráče zatkla policie, mohlo její chování pod vlivem alkoholu.

"Austin Watson mě nikdy neudeřil a nikdy by to neudělal. Ani se ke mně nechoval hrubě. Za to, že u toho tehdy zasahovala policie, mohlo mé chování a moje opilost," uvedla Guardinová v prohlášení několik měsíců po incidentu. "Mám štěstí, že Austin stojí stále při mě v dlouholetém boji s alkoholismem," dodala s tím, že se snaží závislosti zbavit s pomocí Anonymních alkoholiků.

Watson byl obviněn z domácího násilí po hádce s Guardinovou. S matkou svého několikaměsíčního dítěte se nepohodl na benzínové stanici a přiznal, že do ní strčil. Když policisté uviděli na těle Guardinové rudé fleky, hokejistu zatkli.

U červencového soudu Watson vinu nepopřel, dostal tříměsíční podmínku a nařízení absolvovat 26 hodin preventivního kurzu. V případě porušení podmínky mu hrozí až rok vězení. Jestliže podmínkám vyhoví, jeho prohřešek bude vymazán z trestního rejstříku.

V polovině září dostal zákaz startů na 27 zápasů NHL. Tento týden mu arbitráž trest snížila na 18 utkání, takže se do sestavy Nashvillu může vrátit 15. listopadu. Watson hraje za Predators celou kariéru, loni podepsal tříletý kontrakt na 3,3 milionu dolarů.