Nečas dal premiérový gól v NHL, přesto míří na farmu. A není sám...

Tohle Martin Nečas určitě nečekal. Český útočník se navzdory své první brance v NHL v prvním týmu Caroliny neudržel a jde na farmu. Následuje ho i Libor Šulák, který míří z prvního týmu Detroitu na farmu do Grand Rapids do nižší AHL. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Pelhřimova v této sezóně v NHL debutoval a sehrál všech šest dosavadních utkání Red Wings.

V prvním týmu Caroliny se neudržel ani Martin Nečas. Nic mu nebyla platná úvodní branka v NHL, když se trefil v zápase proti Tampě Bay. Devatenáctiletý útočník odehrál za Hurricanes sedm zápasů, připsal si dva body za gól a asistenci.

"Letní zprávy od všech důležitých lidí v klubu naznačují, že šance dostat se do kádru Hurikánů je velká, ale musím makat. Už to bude čistě o mně. Osobně mám pocit, že mi užší hřiště sedí, tak rozhodně chci v Carolině naplno prodat, co ve mně je a na co mám," říkal v srpnu mladý český útočník.

V minulé sezóně se Nečas v sestavě Caroliny objevil v jediném zápase, poté se vrátil do české extraligy, kde získal s Kometou Brno mistrovský titul.

Jak dlouho zůstane mimo NHL?

Na farmu jde i další Čech

Šulák odehrál v probíhajícím ročníku NHL šest zápasů, v kterých však nebodoval, vyslal sedm střel na branku, připsal si čtyři záporné body v bilanci plus/minus a inkasoval šest trestných minut.

Proto uvolnil na soupisce Detroitu místo Trevorovi Daleymu, který se vrací z marodky. Detroit zatím stále čeká na první vítězství v sezóně a má na kontě jen dva body za porážky v nastavení.

Šulák podepsal loni v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt a následně byl po kempu zapůjčen do Pelicans Lahti do finské ligy. Na závěr sezóny se vrátil do zámoří na farmu do Grand Rapids. Tam stihl odehrát jen dva duely a připsal si dva body za dvě asistence.

V dresu české reprezentace se představil na posledních dvou světových šampionátech. V letech 2015 až 2017 hrál za Znojmo v EBEL, předtím působil v Chomutově, za který nastupoval i v extralize a v první lize.