Šulák doplatil na bídu Detroitu. Vedení klubu ho poslalo na farmu do Grand Rapids

Český hokejový obránce Libor Šulák míří z prvního týmu Detroitu na farmu do Grand Rapids do nižší AHL. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Pelhřimova v této sezoně v NHL debutoval a sehrál všech šest dosavadních utkání Red Wings. Šulák v nich nebodoval, vyslal sedm střel na branku, připsal si čtyři záporné body v bilanci plus/minus a inkasoval šest trestných minut.

Šulák uvolnil na soupisce Detroitu místo Trevorovi Daleymu, který se vrací z marodky. Detroit zatím stále čeká na první vítězství v sezoně a má na kontě jen dva body za porážky v nastavení.

Šulák podepsal loni v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt a následně byl po kempu zapůjčen do Pelicans Lahti do finské ligy. Na závěr sezony se vrátil do zámoří na farmu do Grand Rapids, kde stihl jen dva duely a připsal si dva body za dvě asistence.

V dresu české reprezentace se představil na posledních dvou světových šampionátech. V letech 2015 až 2017 hrál za Znojmo v EBEL, předtím působil v Chomutově, za který nastupoval i v extralize a v první lize.