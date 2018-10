Nechutná aféra v NHL. Kanadský mistr světa dostává výhrůžky smrtí!

Matheson, mistr světa z roku 2016, mrštil v sobotním utkání s Petterssonem tak, že švédský forvard se udeřil hlavou o led a utrpěl otřes mozku. Pětka loňského draftu NHL je kvůli symptomům komoce na sedm až deset dní mimo hru.

Matheson pak vyfasoval dvouzápasovou stopku, kvůli níž přišel o duel ve Philadelphii a nenastoupí ani v pátek ve Washingtonu. Navíc během trestu přijde o 52 419 dolarů (téměř 1,2 miliónu korun).

„Koukal jsem se na to video několikrát a zcela chápu, co (někteří fanoušci) viděli a proč si myslí, že (zákrok) stojí za dvouzápasový trest. Vidí v tom z mé strany zákeřnost, ale záměr to rozhodně nebyl. Rozumím jejich pohledu na věc, ale vím, jak jsem to v daný moment cítil a nebylo to tak, jak si někteří myslí," uvedl Matheson pro TSN.

„Když jste s někým v takovém souboji, snažíte se hrát tvrdě a ujistit se, že vás za bránou nedokáže v souboji porazit. Ani na kratičký moment jsem si ale nepomyslel, že ho musím zranit," pokračoval Matheson s tím, že jeho první obavou bylo a stále je, jestli je Pettersson v pořádku.

Kanadský obránce Mike Matheson na snímku z roku 2016 při souboji s českým útočníkem Petrem Koukalem.

Vlastimil Vacek

Devatenáctiletého Švéda, který letos pomohl výběru Tří korunek v Dánsku k titulu mistrů světa, následně kontaktoval a ocenil, že Pettersson mu jeho zákrok nevyčítal.

To se však nedá říct o některých fanoušcích Vancouveru. „Tisíce lidí mi na sociálních sítích píšou různé věci - posílají mi výhrůžky smrtí a přejí mi, abych spáchal sebevraždu nebo dostal rakovinu. Někteří lidé dokonce (v podobném duchu) psali i o mém psovi," přiznal Matheson pro The Athletic.

„Snažím se na to nemyslet, ale jsem z toho velmi zklamaný. To pomyšlení, že lidi můžou být tak nelidští... Sport má lidi spojovat, mají fandit svému týmu a projevovat mu vášeň. Pokud zajdete až takhle daleko, měli byste se podívat do zrcadla. Víc se do toho nechci zapojovat, nestojí mi to za to," uzavírá Matheson celou záležitost.