Dojemné ocenění české legendy. Plekanec se dočkal potlesku vestoje, nechyběli ani jeho synové

"Spíš ten tisící zápas byl speciální, tohle už je taková ceremonie a na můj vkus už je toho docela dost. Já bych byl radši, kdyby to bylo hotové v tom tisícím zápase a sezona běžela normálně," řekl Plekanec ve videorozhovoru pro nhl.com/cs ještě cestou na středeční zápas.

"Ale samozřejmě to bude hezké. Bude to určitě něco speciálního, co hráč nezažije každý den. Takže doufám, že to dobře dopadne, bude to rychlé a hlavně ať vyhrajeme, aby byla dobrá nálada," přál si. A splnilo se mu to. Před utkáním si stejně jako po sobotní výhře v jubilejním duelu nad Detroitem (7:3), pod kterou se podepsal jedním gólem, vychutnával ovace publika vestoje v Bell Centre.

Během ceremoniálu mu bývalí spoluhráči Saku Koivu, Sheldon Souray, Richard Zedník, José Théodore, Steve Bégin, Brian Gionta prostřednictvím videa pogratulovali k dosažení mety. Na památku obdržel tradiční stříbrnou hokejku, kterou mu předali klubový prezident a majitel Geoff Molson, generální manažer Marc Bergevin a legenda Canadiens Guy Lafleur.

Nechyběli synové ani maminka

Plekanec si to vychutnával po boku maminky a synů - šestiletého Matyáše a tříletého Adama. "Co se týče rodiny a těch, kdo tady můžou být u toho zápasu, je to hezký. Doufám, že si to užili," řekl už po utkání hokejista, který se v létě rozešel s manželkou Lucií Plekancovou Vondráčkovou.

V NHL má na kontě 1001 utkání a 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí. Jen 17 duelů sehrál v Torontu, které se na konci února stalo jediný dalším působištěm v NHL. V červenci jako nechráněný volný hráč podepsal opět s Montrealem roční smlouvu na 2,25 milionu dolarů s možností vydělat na bonusech dalšího 1,25 miliónu.

Regardez la cérémonie qui a eu lieu pour Tomas Plekanec avant le match.



Check out Pleky's pregame ceremony from tonight. Not sure if we’re getting choked up, or our turtlenecks are on too tight.#GoHabsGo pic.twitter.com/GdSPtENtk2 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 18. října 2018

Vyrovnal se s pobytem na tribuně, a pak Canadiens pomohl ke třem výhrám. "Už si užívám každý den tady. Tím, jak je ta soutěž čím dál mladší a rychlejší, tak jsem rád, že tady ještě můžu být a hrát. Užívat si každý trénink a každý zápas, který tady odehraju. Jestli to bude tahleta sezona nebo třeba příští, to už rozhodně neplánuju," řekl.

Rozdíl je v rychlosti

Právě v rychlosti se soutěž podle něj hodně změnila od doby, kdy 31. prosince 2003 na ledě Dallasu při remíze 1:1 v NHL debutoval. "Je samozřejmě každým krokem rychlejší. Spoustu mladých hráčů dostává šanci hrát, v tom se to nedá vůbec srovnávat," podotkl Plekanec.

"Je to úplně jinde a je samozřejmě strašně těžké udržet s těma mladýma krok. Na druhou stranu je to samozřejmě takové oživení a je to zajímavé pro fanoušky. Je to hodně živé a spousta mladých hráčů má neskutečné dovednosti, takže je super být toho součástí," uvedl.

V realizačním týmu Canadiens potkává lidi, kteří v Montrealu působili už v době jeho začátku. "Všichni ti kustodi jsou tady celou dobu, těch 15 let, co jsem tady já. Je to hezké a jsem rád, že to můžu prožívat s nimi a vzpomínáme na spoustu věcí, co se stalo za ty roky," prohlásil.

Tomáš Plekanec (14) z Montrealu střílí na detroitskou bránu.

Na řadě je další rekord

Dalších 16 duelů v základní části NHL v dresu Montrealu mu chybí, aby jako šestý v historii nasbíral i 1000 startů v dresu Canadiens. Před ním to dokázali v barvách čtyřiadvacetinásobného vítěze Stanleyova poháru pouze Henri Richard (1246 zápasů), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125) a Claude Provost (1005).

"Ještě je to daleko, pořád zbývá spousta zápasů do téhle mety. Ale mně to přijde takové směšné, když se podívám na jména, co tam jsou okolo mě. Ať už ta za mnou, nebo přede mnou. Měl jsem obrovské štěstí, že jsem mohl být součásti tohoto klubu. Je to přeci jen klub s největší historií a jsem hrozně pyšný, že jsem tady mohl takovou dobu být," řekl.

V klubové produktivitě je třináctý (606 bodů), mezi střelci osmnáctý (233) a mezi nahrávači třináctý (373). "Měl jsem spoustu dobrých spoluhráčů, kteří mi pomohli. Je to i jejich zásluha, že tady můžu stát a mít 1000 zápasů, protože bez nich bych to nezvládl. Byla spousta zápasů, kdy se mi nedařilo a spoluhráči mi pomohli. V tom je to takový individuální, ale přesto týmový úspěch," dodal Plekanec.