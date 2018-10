Pastrňák i Krejčí pálili, Medvědi však znovu odešli poraženi. Zacha se v NHL poprvé popral

Krejčího našel Matt Grzelcyk krásným křížným pásmem rozjetého na pravé straně a český útočník otevřel střelou do odkryté branky skóre zápasu. Edmonton góly Kailera Yamamota a Ryana Nugenta-Hopkinse překlopil vedení na svou stranu, ale Pastrňák prokázal střeleckou formu přesnou ranou z pravého kruhu pod horní tyč a v tabulce střelců soutěže je druhý. Prodloužení rozhodl už po 37 sekundách z přečíslení dva na jednoho Leon Draisaitl.

Jednou asistencí přispěli také další čeští forvardi Ondřej Palát k výhře Tampy Bay nad Detroitem 3:1 a Tomáš Hertl k triumfu San Jose nad Buffalem 5:1. Pavel Zacha z New Jersey se do statistik duelu s Coloradem zapsal pětiminutovým trestem, který obdržel za rvačku v první třetině poté, co mstil zákrok Nikity Zadorova na Drewa Stafforda.

Zacha se zastal Stafforda, kterého nešetrně narazil na mantinel Zadorov. Od začátku bitky bylo ale viditelné, že český útočník nemá s pěstními souboji zkušenosti a pouze se bránil ranám soupeře, který ho povalil na led. Zacha musel také strávit, že New Jersey jako poslední tým v soutěži přišel o neporazitelnost. Colorado i díky hattricku Gabriela Landeskoga zvítězilo 5:3.

Připravujeme další podrobnosti