Mrázek poslal dětem z Vítkovic výstroj. Neváhal jsem ani minutu, říká gólman Caroliny

„Když se naskytla šance získat výzbroje pro malé hokejisty, neváhal jsem ani minutu a pustil se do toho. Není to tak dávno, co jsem i já byl malý hokejový fanatik, který doma nemluvil o ničem jiném než o hokeji. Mám velikou radost, že se to povedlo dotáhnout a můžu tak aspoň trošku něco vrátit hokeji a klubu, ve kterém jsem vyrostl," vzkázal přes oceán Mrázek, jemuž se na začátku nového ročníku NHL velmi daří a pomohl Carolině do čela Metropolitní divize.

Ostravský rodák natočil v zámoří video, které fandové uvidí na kostce nad ledem. Přímo na místě ho zastoupí otec Karel Mrázek. „Za to co, co se Petrovi již povedlo v hokeji dokázat, jsem samozřejmě moc rád. Ale minimálně stejně mě těší, že nemyslí jen na sebe. Ví, kde začal a že začátky nebyly jednoduché ani pro rodiče. Takto dostanou šanci plnit si své hokejové sny další děti," řekl Mrázek starší.

Radost udělal 26letý brankář i svému mateřskému klubu. „Jsme rádi, že ani v nejlepší lize světa nezapomíná na to, kde hokejově vyrůstal a snaží podporovat své nové následovníky. Jménem našich nejmenších hokejistů mu děkujeme. Výstroje z projektu NHLPA budou k dispozici našim malým hokejistům, jejichž rodinné poměry nedovolují pořídit kompletní novou výstroj. I díky tomu můžeme bořit mýtus o tom, že hokej je sportem dostupným pouze pro bohaté," řekl prezident HC Vítkovice Ridera Petr Handl.