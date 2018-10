Český brankář Rittich hlavní hvězdou večera v NHL!

Poprvé v sezóně se trefil útočník David Kämpf, jehož Chicago nestačilo na Tampu Bay 3:6. Na dvou brankách poražených Blackhawks se asistencemi podílel obránce Jan Rutta, forvard Lightning Ondřej Palát se do statistik zapsal nahrávkou.

Rangers v Madison Square Garden přestříleli soupeře 45:26, ale zatímco hvězdný Henrik Lundqvist musel čtyřikrát vytahovat puk ze své sítě, Rittichovi šanci na čisté konto překazil pouze Mika Zibanejad, který se trefil z levého kruhu v přesilovce ve třetí třetině zápasu za stavu 0:3. "Myslím, že bez něho (Ritticha) by to byl dnes večer zcela jiný příběh," chválil českého brankáře trenér Flames Bill Peters.

"Každý zápas je pro mě důležitý. Když jdu do branky, chci předvést to nejlepší. Být náhradníkem je těžké. Moc si nezachytáte, ale když už dostanete příležitost, musí se vám dařit," popsal svou situaci Rittich.

Rittichovo předchozí maximum 41 zákroků bylo z lednového utkání proti Floridě. Po dvou gólech vítězů vstřelili Johnny Gaudreau a Garnet Hathaway, později byli vyhlášeni druhou respektive třetí hvězdou zápasu. Flames zvítězili v Madison Square Garden po dlouhých deseti letech! Gaudreau dvěma zásahy překonal hranici 300 bodů v NHL. "Je to skvělý úspěch, ale díky výhře je ten pocit o dost lepší," řekl pětadvacetiletý Američan.

Tampa odskočila soupeři v prostřední části

Tampa Bay zlomila souboj s Chicagem v prostředním dějství, v němž třemi brankami odskočila do vedení 4:1. Dvoubrankový rozdíl obstaral v přesilové hře po oku lahodící kombinací Yanni Gourde, jemuž zpoza brankové čáry nabil na ránu z první Palát. Lightning v této třetině zaměstnali brankáře Cama Warda 33 střelami, což je nejvíce od sezóny 1997/1998, kdy se střely začaly započítávat do oficiálních statistik.

Kämpf snížil v 56. minutě na 2:5 střelou do levého horního růžku poté, co se k němu mezi kruhy odrazil puk. Rutta si u této branky připsal druhou přihrávku v zápase.

Po dvouzápasové absenci naskočil do sestavy Anaheimu bek Andrej Šustr, který musel strávit porážku 2:4 proti Buffalu. Utkání předcházel ceremoniál, během kterého Ducks vyvěsili pod strop arény dres Paula Kariyi s číslem devět.

Čtyřiačtyřicetiletý Kariya se na draftu v roce 1993 stal první volbou Anaheimu v historii a za Ducks odehrál devět sezón, z nichž v sedmi zastával roli kapitána. V kalifornském působišti nastřádal v 606 utkáních 669 bodů. V roce 2002 vyhrál s Kanadou zlaté olympijské medaile. Před rokem byl uveden do hokejové Síně slávy.

"Je to splněný sen, ale popravdě to mnohonásobně přesahuje hranici všech mých snů. Nikdy bych neřekl, že si něco takového zasloužím. Jsem pyšný na svou kariéru a na to, čeho jsem dosáhl, ale tohle přesahuje vše, co jsem si jako hráč zasloužil. Můžete říct, že mě přehlasovali," okomentoval poctu Kariya. NHL hrál i za Colorado, Nashville a St. Louis. S kariérou se rozloučil v roce 2011 kvůli následkům otřesu mozku.

Výsledky nedělních zápasů NHL: Chicago - Tampa Bay 3:6 (1:1, 0:3, 2:2) Branky: 12. Fortin (Rutta), 56. Kämpf (Rutta), 57. N. Schmaltz - 4. Kučerov, 25. Cirelli, 33. Gourde (Palát), 35. B. Point, 51. Hedman, 58. R. Callahan. Střely na branku: 36:55. Diváci: 21 012. Hvězdy zápasu: 1. B. Point, 2. Kučerov, 3. Hedman (všichni Tampa Bay). Anaheim - Buffalo 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) Branky: 17. Steel, 34. Kiefer Sherwood - 37. Okposo, 38. J. Skinner, 44. Ristolainen, 60. P. Berglund. Střely na branku: 28:45. Diváci: 17 174. Hvězdy zápasu: 1. Eichel (Buffalo), 2. Steel, 3. H. Lindholm (oba Anaheim). New York Rangers - Calgary 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Branky: 47. Zibanejad - 18. a 35. J. Gaudreau, 33. a 59. Hathaway. Střely na branku: 45:26. Brankář David Rittich (Calgary) odchytal celý zápas, inkasoval jednou z 45 střel a měl úspěšnost zákroků 97,8 procenta. Diváci: 17 404. Hvězdy zápasu: 1. Rittich, 2. J. Gaudreau, 3. Hathaway (všichni Calgary).