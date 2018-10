Neuvěřitelní Češi! Pastrňák zařídil všechny čtyři branky Bostonu, dařilo se Krejčímu i Hertlovi

Hokejistům Ottawy se o českém mladíkovi musí v letošní sezóně zdát. David Pastrňák i ve druhém zápase proti Senators zaznamenal čtyři body. Tentokrát se na výhře 4:1 podílel dvěma góly a stejným počtem přihrávek. Další dva body přidal i David Krejčí (1+1).

Svůj velký příběh začal David Pastrňák psát ve 12. minutě utkání, když využil dobrého napadání Heinena a přesnou ranou poslal hosty do vedení. Domácí se ke slovu dostali v 38. minutě, když z přesilové hry vyrovnal Chabot.

Ještě do konce prostřední části hry si však hosté vzali vedení zpět. A opět na tom měl velkou zásluhu havířovský rodák. Po vyhraném buly Bergerona našel volného Krejčího, který neměl problém do poloprázdné branky skórovat.

Na dvoubrankový rozdíl zvýšil v přesilové hře v 41. minutě Patrice Bergeron, který tečoval Pastrňákovo nahození od modré čáry.

To nejlepší si český útočník nechal na konec. Právě u Pastrňáka začala akce v 46. minutě utkání. Parádní kombinaci s Marchandem zakončil svým druhým gólem večera a definitivně tak rozhodl o vítězství Bruins 4:1.

Boston tak přerušil třízápasovou sérii porážek, Ottawa po stejném počtu utkání naopak poprvé padla.

VIDEO: Sestřih zápasu Ottawa - Boston

Dařilo se i Hertlovi

Povedený večer má za sebou i Tomáš Hertl, jehož branka a asistence pomohly k vítězství San Jose nad Nashvillem 5:4. Čtyřiadvacetiletý forvard bodoval ve čtvrtém utkání za sebou.

Žraloci se dostali do vedení v 7. minutě díky brance Meiera, domácí o pět minut později Arvidssonem vyrovnali. Ve druhé třetině poslal Nashville poprvé v zápase do vedení Rorsberg, o vyrovnání se postaral Tomáš Hertl, který v 38. minutě utkání výbornou orientací před brankou překonal Sarose. Predators se však do konce třetiny díky brankám Arvidssona a Smithe dostali do dvoubrankového vedení. Ani to jim však nakonec na body nestačilo.

Velké chvíle hostů přišly v poslední desetiminutovce. K obratu zavelel fantastickým sólem přes celé hřiště v čase 51:40 brankou v oslabení Dillon, bod si připsal exslávistický útočník. Vyrovnání zařídil o 36 sekund později Pavelski, šokované domácí dorazil v 58. minutě v přesilovce Burns.

VIDEO: Sestřih zápasu Nashville - San Jose

Rittichovy zákroky nestačily

V brance Calgary se opět objevil David Rittich, který si připsal svůj třetí start v probíhající sezóně. Jihlavský rodák se blýskl 37 zákroky, přesto musel zkousnout porážku s Montrealem 2:3. Plamenům nepomohla ani branka Michaela Frolíka.

Právě český útočník otevřel skóre zápasu v 17. minutě, když využil přesnou přihrávku zpoza branky. Domácí však rozhodli o osudu zápasů v prostřední části hry, kdy během 201 sekund třikrát překonali Davida Ritticha. Dva góly přitom padly v přesilových hrách. Postupně se trefili Petry, Gallagher a Drouin. Hosté ve třetí části díky Lindolmovi jen korigovali na konečných 2:3.

VIDEO: Sestřih zápasu Montreal - Calgary

Gólová přestřelka pro Pittsburgh

Parádního hokeje byli svědky fanoušci v Edmontonu. K dokonalosti jim tak mohlo chybět jen vítězství domácích, kteří podlehli Pittsburghu 5:6 po prodloužení. V první třetině divoké přestřelce nic nenapovídalo, jediným střelcem se stal Sidney Crosby, který se trefil v 11. minutě z přesilové hry.

Hned šest branek však padlo v druhé třetině. Domácí díky brankám Draisaitla a Chiassona skóre otočili, Tučňáci však vrátili vedení na svou stranu po trefách Oleksiaka a Hörngvista. Na 3:3 vyrovnával svým druhým gólem večera Chiasson, což vyburcovalo Hörngvista, který srovnal osobní skóre s Chiassonem také svou druhou brankou a vrátil Penguins vedení.

A divoký zápas pokračoval v závěrečné části. O vyrovnání se postarala největší hvězda Oilers Conor McDavid v 43. minutě, navíc Olejáře poslal do vedení o minutu a půl později znovu Draisaitl. Ani dva přesilovkové góly však hosty nezlomili. Prodloužení trefil Pittsburghu Oleksiak, v nastavení pak rozhodl ve třetí minutě Crosby.

VIDEO: Sestřih zápasu Edmonton - Pittsburgh

Rangers slaví, Králové se dál trápí

V zápase NY Rangers s Floridou se blýskli dvěma góly Zibanejad a Zuccarello, kteří tak měli hlavní podíl na vítězství domácích na Panthers 5:2. Hosté tak i po sedmi odehraných zápasech čekají na první výhru po 60 minutách hry.

VIDEO: Sestřih zápasu NY Rangers - Florida

Druhou výhru v sezóně si připsala Arizona, která zvítězila na ledě Columbusu 4:1. Dál se naopak trápí hokejisté Los Angeles, kteří prohráli v Dallasu 2:4 a zůstávají poslední v Západní konferenci. Díky dvěma brankám Brandona Saada si dva body za výhru nad Anaheimem připsalo Chicago, které zvítězilo 3:1.

VIDEO: Sestřih zápasu Dallas - Los Angeles