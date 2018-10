Pastrňák o zápase NHL v Česku: Hrát doma by bylo nádherné, snad to klapne

Vyhráli jste, ale v první třetině to dost drhlo, souhlasíte?

Byli jsme dlouho na cestách a věděli jsme, že to nebude jednoduché. První třetina byla z naší strany pomalejší, ale naštěstí Jaro Halák nás podržel a pak jsme dali první gól.

Vnímal jste, že to z českého pohledu je hodně zajímavý zápas?

Každý zápas, když je na druhé straně Čech, je zpestření. Doufejme, že nás tady bude víc a víc.

Berete to prestižně, když proti vám nastupuje Voráček? Doma se pokaždé mluví o střetu nejlepších Čechů.

Já Vorasovi přeju to nejlepší. A jsem si jistý, že on mně to samé. Když hrajeme proti sobě, přátelství jde trošku stranou, oba bojujeme za svůj tým a snažíme se vyhrát. Ale máme se všemi Čechy z Philly dobrý vztah.

Pro české fanoušky jsou vaše bodové dostihy s Voráčkem tím nejlepším, co lze v NHL sledovat. Hecujete se navzájem?

Oba hrajeme za tým a hokej je kolektivní sport. Takže nejde o naše body. Samozřejmě Voras je výborný hráč. Vždycky si na něj musíme dávat pozor, když hrajeme proti Philly. A já si to proti nim docela užívám.

Pokaždé o sobě mluvíte hezky. Je pro vás důležité, že dva nejlepší Češi si rozumí i mimo led a nejsou mezi vámi žádné konflikty?

Všichni Češi, co tady hrajeme, máme dobrý vztah. Není nás moc, ale doufejme, že nás přibude. Abychom mohli lidem v Česku dělat radost.

NHL se i letos ukázala v Evropě. Dovedete si představit, že byste si proti Flyers zahráli v Praze?

To by bylo nádherné hrát zápas NHL doma, něco neskutečného. A máte pravdu, že nejlepší by bylo asi utkání Boston - Philadelphia. Dohromady čtyři Češi a navíc ještě dva Slováci. Snad to někdy klapne.