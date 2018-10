Pastrňák opět úřadoval a dělí se o pozici nejlepšího střelce NHL. Zářil i český gólman

Hokejisté Pittsburghu Penguins sice v tuto chvíli slavili. Nakonec ale podlehli týmu New York Islanders 3:6. Jedním gólem se blýskl v dresu Tučňáků český útočník Dominik Simon.

V duelu Caroliny s Bostonem 2:3 byl hodně vidět první útok Bruins, když se postaral o všechny tři góly. Manévrům unikl český brankář týmu Hurricanes Petr Mrázek. Ten mohl ze střídačky sledovat, jak hvězdný David Pastrňák vyrovnává na 1:1. Jedenáctý zásah v sezóně zaznamenal ranou z úhlu. O výhře Bostonu rozhodl dvěmi přesnými zásahy Brad Marchand, tři asistence si připsal Patrice Bergeron.

Pastrňák se tak nyní dělí o první místo v tabulce střelců. Jedenáctkrát skóroval i Kane z Chicaga.

Český gólman David Rittich pomohl calgarským Plamenům k vítězství 2:1 v prodloužení na ledě Buffala. Inkasoval sice jako první, ale jinak byl oporou Flames, když pochytal osmadvacet střel soupeře. Další Češi v utkání se do zápasových statistik nezapsali. Nebodoval na domácí straně útočník Vladimír Sobotka, ani jeho krajan v dresu Calgary Michael Frolík.

Na domácím ledě se nevedlo ani Columbusu, který podlehl Detroitu 3:5. Rudá křídla udělala zásadní krok k vítězství už v první dvacetiminutovce, kdy se mohla těšit z vedení 3:0, což neustál finský brankář Korpisalo a pakoval se z branky.. V závěrečné části hry sice Columbus manko smazal, ale radovat se mohl jen chvíli, v posledních čtyřech minutách znovu udeřili hosté. Jejich výhru pečetil trefou do prázdné klece Larkin. Útočník Lukáš Sedlák na straně domácích, ani jeho krajan v barvách vítězů Martin Frk se bodově neprosadili.

Před vlastními fanoušky neuspěl Pittsburgh, když prohrál s New Yorkem Islanders 3:6. Ostrované vedli 2:0, ale pak snížil šťastným gólem český útočník Dominik Simon. Nasměroval totiž puk do brusle bránícího hráče a od ní zamířil rouš do branky. A když se následně trefil i hvězdný Sidney Crosby, bylo po první třetině vyrovnáno 2:2. Prostřední část hry však Tučňáci nezvládli, prohráli ji 0:3 a tohle manko již nesmazali.

Montreal prohrál doma s Dallasem 1:4. Hvězdám pomohl k úspěchu jednou asistencí útočník Radek Faksa. Hvězdou utkání byl Devin Shore, který dal jeden gól a na dva další přihrál. Český obránce Roman Polák sice mohl slavit výhru, do zápasových statistik se však zapsal jen dvouminutovým trestem za hrubost.

Tampa Bay si na domácím ledě poradila s New Jersey 8:3. Ďáblové měli skvělý vstup a vedli o dvě branky, ale k úspěchu jim to nestačilo. V jejich útoku se neprosadil Čech Pavel Zacha. Hvězdou vítězů byl Brayden Point, jenž jeden gól vstřelil a na další čtyři přihrál. Nikita Kučerov se blýskl dvěmi přesnými zásahy a jednou gólovou přihrávkou.

Vítězství slavil i Nashville, jenž ve své hale zvítězil nad Rytíři z Vegas 4:1. Hosté sice vedli po první třetině 1:0, ale pak utkání ztratili. V jejich barvách se neprosadili Češi . Tomášové Hyka a Nosek.

Vyrovnanou bitvu mezi Edmontonem a Minnesotou (3:4) pro sebe rozhodli hosté díky třem využitým přesilovým hrám. Olejáři třikrát v utkání vedli, ale tým Wild dokázal vždy srovnat. Nakonec v čase 54:12 rozhodl o jeho vítězství Fin Mikael Granlund.

Vítězství mohli oslavit i útočník Jakub Voráček a Radko Gudas. Jejich Philadelphia uspěla na ledě Anaheimu 3:2, když vítězný gól vstřelila necelé dvě minuty před koncem. Čeští hokejisté se do zápasových statistik nezapsali.

Arizona si pak po třígólové smršti v první třetině před vlastními fanoušky poradila s Ottawou a vyhrála 5:1. Vítězové se trefili v přesilovce i v oslabení a Senátoři neměli nárok.

Žraloci ze San Jose si měli smlsnout na Jezdcích z New Yorku, jenže nakonec slavili hosté po samostatných nájezdech. Dvě sekundy před koncem základní hrací doby sice Tomáš Hertl vystřelil gólem pro domácí prodloužení. Jenže tam se nerozhodlo a došlo na dovednostní disciplínu. Tam už český útočník neuspěl, neprosadili se ani jeho spoluhráči. Nájezdy rozhodl ve třetí sérii Kevin Shattenkirk.

Hertl bodoval v sedmém utkání za sebou a během série nasbíral jedenáct kanadských bodů (3+8).