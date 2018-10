Potřeboval jsem trochu spadnout na hubu, přiznává český obránce Šimek

Nehraje a do těla dostává jen na tréninku. Zápasy hokejistů San Jose sleduje obránce Radim Šimek v obleku z tribuny, ale i to je pro něj posun proti minulé sezoně. Na debut v NHL však zatím čeká. „Snažím se pracovat v přípravě, abych nezakrněl. Uvidím, jestli přijde nějaká šance," řekl Právu 26letý bek po víkendovém utkání v Anaheimu.

Šimek vyrazil do zámoří v roce 2017 po mistrovství světa v Paříži, stejně jako jeho spoluhráči z národního týmu Jakub Jeřábek, Jan Rutta a Libor Šulák. Ti všichni už mají za sebou premiéry a Šimek pořád nic.

„Ruťák dostal přednost, protože měli v Chicagu podepsané hráče za hodně milionů a potřebovali se vejít do platového stropu. Je tam hodně detailů, které vám musejí hrát do karet, abyste si zahráli. Nechci se nijak vymlouvat, ale tady u nás měli beci smlouvy a já tak skončil na farmě," přemítá nad svým osudem.

Hlava nepracovala, jak by měla

Tým AHL San Jose Barracuda hraje ve stejné hale jako Sharks a tak to pro Šimka bylo dost frustrující, když minulý rok strávil marným čekáním na pozvánku mezi elitu. „Loni jsem neměl vůbec žádnou zkušenost s hlavním týmem kromě přípravy. Hlava moc nepracovala, jak by měla, tak jsem bral všechno negativně," líčil Šimek.

Zpětně mu ale tahle lekce nepřišla jako úplně bezcenná. „Byla to škola. V Liberci před odchodem do Ameriky šlo všechno výborně a asi jsem potřeboval trochu spadnout na hubu, abych byl ke všemu pokorný a začal makat víc."

To teď může praktikovat vedle opravdových mistrů svého oboru. Jeden z nich, obránce Brent Burns se při rozhovoru v kabině Sharks přitočil k Šimkovi a začal vydávat temné hrdelní zvuky.... „Hra Burnsieho a Erika Karlssona se mi hodně zamlouvá, ale nejvíc se snažím odkoukat od Marca-Edouarda Vlasica, který má hodně podobný styl jako já, i když herně je úplně jinde než já," poznamenal Šimek.

Stát se může cokoliv

„Těžko se přes tyhle kluky budu dostávat do sestavy, ale stát se může cokoliv. Sezona je dlouhá, musím zůstat pozitivní. Takhle to tady je, i když jen trénuju, musím být stoprocentně připravený," dodal.

V minulé sezoně NHL se do hry dostalo všehovšudy šest českých beků, teď už je to osm a na premiéru si kromě Šimka dělají zálusk i David Sklenička, Michal Moravčík, Filip Pyrochta, Libor Hájek, Jakub Zbořil, nebo Dominik Mašín působící zatím v AHL.

„Je vidět, že český hokej se posouvá někam, kde by měl být. Všechno to sleduju a věřím, že bude jen vzkvétat a budeme zase dobří," prohlásil Šimek. Sám by k tomu rád přispěl co nejdřív i v dresu Sharks.