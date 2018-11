Z Hertla je klíčový muž San Jose: Zažívám nejlepší start sezony

Když přijde řeč na jeho zdraví, jen se pousměje a mávne rukou. To by asi ani nebyl Tomáš Hertl, pokud by zase neřešil nějaké obtíže. Ani ty ale hokejistovi San Jose nezabránily, aby novou sezónu NHL odstartoval velkolepým stylem. V zápase s Rangers vyrovnával 24letý útočník necelé dvě vteřiny před koncem základní hrací doby a bodoval tak už v sedmém zápase v řadě. Hertl prostě jede.

O zdravotních problémech hráči v NHL zpravidla nemluví, ale kolena už teď drží, ne?

Musím zaťukat, že dva roky s nimi nemám problém, ale pořád budu cvičit, nechci to nechat být a potřebuju, abych měl kolena silná. Po operacích jsem vynechal tři měsíce a předtím čtyři... Mám něco za sebou a doufám, že už teď budu hrát jen hokej.

S čerstvou jizvou pod okem.

No jo, to jsem zase dostal v tom minulém zápase na Rangers. Devět stehů... Ale to je prostě každoročně. Já teď snad každý večer něco mám a doktoři mi říkají, že už se těší, až konečně něco nebudu řešit. Taky mi tvrdili, ať si radši vezmu přilbu s košíkem...

Rány vám sice přibývají, ale sebevědomí, které jste ukázal v letošním play off, vás neopouští.

Od začátku sezony se cítím super. Vážně. Řekl bych, že tam nebyl zápas, kdybych se necítil dobře. Padá to tam, nebo boduju. S Couturem jsme zase spolu, k tomu s námi hraje Timo Meier, sedli jsme si a dáváme góly. Cítíme se líp a líp a věříme, že to bude ještě lepší, až se sezona rozjede.

Takže pomáhá sehranost z minulého roku?

Je v tom větší zkušenost po tom minulém play off, určitě mám víc sebevědomí. Věřím si, když jdu na led a dovolím si udělat kličku, podržet puk, mám za sebou období bez zranění a cítím se fakt super. Na oslabení je to taky vynikající, s Couturem hrajeme výborně, 3 na 3 jsme spolu pořád. Jsme i velcí kamarádi, a to všechno je naše výhoda.

S novou smlouvou v kapse jste říkal, že chcete být jedním ze čtyř pěti hráčů týmu, kteří rozhodují zápasy. A to teď s přehledem plníte.

Ta důvěra od kouče i spoluhráčů tam je. Jsem na ledě i když prohráváme nebo vyhráváme, trenér mi věří a já dělám všechno, abych mu to vrátil.

Z hlediště je znát, jak jste na tom dobře silově. Vezmete puk a od zadního mantinelu se přes beka hrnete do brankoviště. Makal jste na sobě v létě hodně?

To byla vždycky moje hra, když jsem jeden na jednoho, tak si věřím, že vyjedu z rohu a vytvořím šanci. Každým rokem zesiluju. Když jsem na puku jeden na jednoho, tak připravím nějakou možnost, nebo se dostanu do zakončení. Věřím si, že nezahodím puk a jdu přímo do branky.

Výsledky Sharks na začátku sezony byly dost kolísavé, ale teď už je znát, jak velkou posilu máte v Eriku Karlssonovi, je to tak?

Podle mě jste tady v Anaheimu viděli jeho nejlepší zápas sezony. Bylo strašně znát, v čem dominuje. Dokáže, co umí jen málo beků NHL, každá nahrávka byla na hokejku, jsou to velice prudké pasy. Je to super, když máte takového beka, hodí vám to přes hráče a najde vám místo.

A pak je vaším úkolem moc nevymýšlet a jít tvrdě do branky.

Ty góly jsou prostě kolem brány a já nemíním čekat, až se to ke mně odrazí. Jsem poměrně vysoký a mám nějakou váhu, pro beky je to těžší mě bránit. Takže se tam snažím jít a vím, že ty góly tam můžu dávat.

Teď už je asi jasné, že budete velkými favority na Stanley Cup, souhlasíte?

No já bych to tak úplně neřekl, liga je vyrovnaná, ale můžeme jít daleko. Není to o tom, co je na papíře, ale jaké výsledky máme na ledě. Z 11 zápasů jsme měli 8 venku a z posledního tripu jsme uhráli pět bodů ze šesti. Takže očekávání jsou opravdu velká.

Nedávno to bylo pět let, co jste nastřílel na úvod svého působení v NHL čtyři góly do sítě New Yorku Rangers, vybavil jste si to?

Jasně, novináři se mě tady na to ptali. Každý rok mi 8. října někdo taky napíše na twitter. Je to už dlouho, ale byl to neskutečný zážitek. Jenže já chci koukat dopředu a dokazovat, že můžu být lepší, než jsem byl a jsem rád, že na to mám v každém zápase prostor.

Když pomineme váš první rok v NHL, tak je to jednoznačně váš nejlepší začátek sezony. Odsouhlasíte to?

Já myslím, že to je i lepší začátek, než jsem měl tu první sezonu. Tam to bylo hlavně o tom zápase se čtyřmi góly. Najednou mám velkou roli a chci si to užívat v každém utkání. Taky cítím, že můžu být ještě lepší, silnější na puku a dělat věci pro tým. Je to jen začátek sezony a snad to bude tak pokračovat. Hraju dvacet minut za zápas a chci dělat lepší a lepší rozhodnutí.