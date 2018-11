NHL v Praze? Beru všema deseti, říká Gudas. Voráček by chtěl sto lístků

„Když nás tam dotáhnou, tak bych to bral všema deseti," netají se obránce Flyers Radko Gudas. „Když jsem viděl kluky, jak jedou do Švédska, tak bych si chtěl taky doma zahrát."

První zápasy na evropském ledě, které se započítávaly do základní části, se odehrály v roce 2007 v Londýně mezi Anaheimem a Los Angeles. V roce 2008 a 2010 viděla rozjezd sezony NHL i Praha, ale v posledních letech zámořská soutěž vysílala své emisary hlavně do Skandinávie. Letos v říjnu otevřel sezonu v Göteborgu Edmonton proti New Jersey, dnes a zítra se v Helsinkách fanoušci vydali na dva souboje Winnipegu s Floridou.

„Kámoš z Colorada Mike Barberio hrál minulý rok ve Stockholmu a říkal, že je to celý týden naprostá paráda. A taky docela rozdíl. V Americe je všechno dost podobné, ale kousek od domova by to bylo pro mě skvělé," vyprávěl Gudas, který už má jasno, kam by spoluhráče vzal. „Některé určitě do Berouna... Ale v Praze je samozřejmě spousta míst, kde by se dalo zajít na pivo nebo na večeři."

Představa souboje Flyers o body před českými diváky rozparádila i Jakuba Voráčka. „To by byla další meta v mé kariéře, která by byla nezapomenutelná. Četl jsem něco o pěti letech, moc bych si přál, abych toho byl součástí," řekl Voráček, kterému by patrně v hledišti museli vyblokovat vlastní sektor. „Stovka lístků by se mi určitě hodila."