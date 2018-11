To je tvrďák! Čech dostal v NHL pukem do obličeje, nezastavila ho ani krev

Nebýt jeho, zcela určitě by z toho byl gól. Vždyť na slovenského hokejového útočníka Montrealu Tomáše Tatara zívala odkrytá klec a na jeho střelu by gólman Washingtonu Braden Holtby nejspíš nedosáhl. Český obránce úřadujících šampiónů NHL Michal Kempný ale na konci druhé třetiny ukázal velkou odvahu a puk směřující do branky zastavil svým obličejem.