Už sis nechal spravit ten zub? vypálil majitel Bostonu na Pastrňáka. Jeho geniální reakce vás dostane

Už šestým rokem nechává hokejový Boston nahlédnout své fanoušky prostřednictvím seriálu s názvem Behind The B do míst, kam by se za normálních okolností neměli šanci dostat. Příznivci tak mají možnost vidět, jak funguje příprava na tréninky či zápasy nebo jak to v šatně vypadá po utkáních. A dost často mají možnost vidět úsměvné scénky.