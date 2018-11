Úchvatné, klaní se v zámoří! Hokejová lahůdka přišla v pravou chvíli

Paráda! To prostě musejí uznat i ti hokejoví fanoušci, kteří zrovna nedrží palce Jezdcům z New Yorku. Právě člen jejich obranných řad Neal Pionk rozhodl úterní souboj NHL s Montrealem způsobem, který se jen tak nevidí. Rangers v bitvě dvou týmů z tzv. Original Six sice s kanadským rekordmanem v počtu Stanley Cupů doma prohrávali 1:3, nakonec ale slaví výhru 5:3. Už čtvrtou v řadě.