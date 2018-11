Pastrňákova show pokračuje, česká hvězda pálila i proti Vegas! Výhry slaví San Jose a Winnipeg

Hokejisté Vegas se radují z branky do sítě Bostonu

Parádní formu si v NHL drží dvaadvacetiletý David Pastrňák. Po hattricku do sítě Toronta se prosadil i v zápase s finalistou posledního ročníku hokejisty Vegas Golden Knights. Medvědi měli skvělý vstup do utkání, když se už ve třetí minutě prosadil Heinen. Do konce úvodní části přidal druhou branku Lauzon.

I do druhé třetiny vstoupili domácí ve velkém stylu. Po 58 sekundách se prosadil po přihrávce Davida Pastrňáka Marchand a zvýšil už na tříbrankový rozdíl. Naději pro hosty vykřesal v 31. minutě Eakin.

Definitivně rozhodl o výhře Bruins havířovský rodák v 57. minutě při přesilové hře pět na tři střelou bez přípravy. Branka na 4:1 byla již jeho šestnáctou v sezoně. Na gól mu nahrával David Krejčí, který si tak připsal aspoň bod ve čtvrtém utkání za sebou.

V sestavě Vegas se objevili v jedné formaci s Carpenterem i Hyka s Noskem, bodově se však neprosadili, oba naopak byli na ledě při úvodních dvou brankách Bostonu.

Hvězdou duelu se stal slovenský brankář Jaroslav Halák, který pochytal 37 střel soupeře. Na střídačce domácích byl stejně jako v minulém zápase připraven Daniel Vladař.

Bostonu patří ve Východní konferenci třetí příčka za Tampou a Torontem, Vegas jsou v Západní konferenci předposlední o čtyři body před posledním Los Angeles.

VIDEO: Sestřih zápasu Boston - Vegas

Winnipeg si poradil s Ďábly

V nepřesvědčivých výkonech pokračují hokejisté New Jersey. Tentokrát prohráli na ledě Winnipegu 2:5. Porážka s Jets byla již jejich třetí v řadě a v tabulce Východní konference jim patří poslední šestnáctá příčka.

Devils měli katastrofální vstup do utkání. Už v čase 3:31 prohrávali po trefách Roslovice a Scheifeleho o dvě branky. Šanci vrátit se do zápasu dal hostům v 8. minutě Seney.

Na dvougólový rozdíl zvýšil ve druhé třetině znovu Scheifele. New Jersey nebyla nic platná Colemanova branka na 2:3, domácí ještě do konce druhé třetiny díky trefám Ehlerse a Perreaulta upravili skóre na konečných 5:2.

VIDEO: Sestřih zápasu Winnipeg - New Jersey

Hertl slavil výhru proti Calgary

Tomáš Hertl prožil vítězný zápas v dresu San Jose. Český útočník nebodoval, Sharks však mohli oslavit výhru nad Calgary 3:1. V první třetině poslal už po 50 sekundách domácí tým do vedení Kane. Výborný vstup měli Žraloci i do druhé třetiny, když se po 88 sekundách trefil Donskoj.

První a také poslední zásah hostů zaznamenal v 27. minutě utkání Monahan, dva body pro domácí však pečetil gólem do prázdné branky při power play hostů Pavelski.

Colorado si poradilo s Edmontonem

Cennou výhru na ledě Edmontonu si připsali hokejisté Colorada, když zvítězili 4:1. Hosté do zápasu vstoupili skvěle, když se už po 26 sekundách trefil neproduktivnější hráč soutěže - finský útočník Mikko Rantanen. V sezoně si připsal šestý gól, na svém kontě má už 26 kanadských bodů.

Na dvoubrankový rozdíl zvýšil ještě do konce úvodního dějství Soderberg, další dvě trefy přidali v prostřední části Kerfoot z přesilové hry a krátce po polovině utkání Barrie. Rattie dal domácím naději v 50. minutě utkání, na více však už Oilers nestačili.

VIDEO: Sestřih zápasu Edmonton - Colorado

V dalších zápasech St. Louis doma nestačilo na Minnesotu a prohrálo 2:3, Florida zdolala Ottawu vysoko 5:1 a obhájce titulu Washington překvapivě neměl nárok na vlastním ledě na Arizonu (1:4).